La Junta Electoral obliga a Carlos Martínez a retirar dos vídeos difundidos en redes por vulnerar la normativa electoral

SORIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Partido Popular en Soria, José Manuel Hernando, ha valorado el "tirón de orejas" que ha recibido el secretario autonómico del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, por parte de la Junta Electoral que ha obligado al socialista a retirar dos vídeos difundidos en redes sociales al considerar que vulneran la normativa electoral.

Uno de esos vídeos se grabó durante una rueda de prensa del Ayuntamiento y aunque la Junta Electoral estima que pudo no haber premeditación y que fue una respuesta espontánea, ha decidido no incoar expediente sancionador pero sí ha exigido la retirada del vídeo por vulnerar los principios de neutralidad.

En el segundo vídeo, el alcalde de Soria y candidato del PSOE, en sus redes sociales, publicó un vídeo en el que explicaba el funcionamiento del voto por correo y pedía a los ciudadanos que votaran, lo que según el PP constituía "claramente una petición de voto, prohibida hasta el comienzo de la campaña".

En este sentido, el secretario del Partido Popular en Soria ha señalado que Martínez debería haber dejado su cargo como alcalde de cara a su candidatura para las elecciones autonómica y una una vez que no lo ha hecho, el PP estimó inadecuado, y por eso inició la denuncia ante la Junta Electoral, que Martínez utilice medios municipales con "fines partidistas".

Sobre el hecho de que la Junta Electoral no incoe expediente sancionador económico, se trata de algo "irrelevante" según Hernando, ya que lo importante es la constatación de la "conducta inapropiada" de Carlos Martínez al obligarle a retirar sendos vídeos.