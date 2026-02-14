La Junta Electoral obliga al PP de Valladolid a retirar un vídeo de Facebook por su "evidente contenido electoralista"

VALLADOLID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Zona de Valladolid ha resuelto la retirada inmediata de un vídeo compartido por el PP en Facebook por su "evidente contenido electoral" realizado fuera del espacio temporal comprendido en el artículo 53.2 de la LOREG, tras la denuncia presentada por el PSOE de Valladolid el pasado día 11.

En su denuncia, los socialistas señalaban que el 28 de enero se colgó en el muro de la mencionada red social del PP de Valladolid un vídeo en el que el alcalde de Pedrajas de San Esteban "relataba de forma pormenorizada y con gran solemnidad los logros conseguidos en ese municipio, todos ellos con fondos de la Junta", han detallado fuentes del PSOE a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En el vídeo, ya borrado de la red, el regidor nombraba de forma expresa al presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y relataba las obras realizadas con fondos autonómicos, a las que acompañaban algunas imágenes, para terminar con la frase "a Pedrajas le viene bien esta Administración autonómica y este presidente".

El PSOE de Valladolid añadía en su escrito que el vídeo denunciado vulneraba claramente la LOREG y que había sido realizado "de una forma consciente y alevosa al conocer que los resultados de la visualización del mismo compensan la difusión desde que se cuelga en las redes hasta que se prohíba", razón por la cual solicitó la imposición de una sanción que, sin embargo, la Junta Electoral no ha considerado.

La Junta Electoral señala en su resolución estimativa de la denuncia que "de acuerdo con lo establecido en los citados preceptos y teniendo en cuenta el contenido de este vídeo, el mismo vulnera claramente lo establecido en los mismos, por cuanto se trata de un acto con un evidente contenido electoral realizado fuera del espacio temporal comprendido en el art.53.2", lo que determina la retirada inmediata del mismo de la Red Social Facebook, sin que concurran méritos bastantes para la imposición de multa alguna al PP.