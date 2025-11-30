La Junta eleva un 40% los apoyos a las comunidades de castellanoleoneses en el exterior

BURGOS 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha aumentado los apoyos a las comunidades de castellanoleoneses en el exterior un 40 por ciento al pasar de 260.000 euros en 2022 a 360.000 este año las subvenciones destinadas a sufragar las actividades y gastos de los centros, y ha intensificado las acciones para promover el retorno.

La vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, ha puesto en valor este apoyo durante las visitas que ha hecho al Centro Salamanca y Centro Burgalés de Buenos Aires, donde ha incidido en que las comunidades castellanas y leonesas en el exterior "son las mejores embajadoras de la idiosincrasia y los valores de la Comunidad".

Blanco ha reiterado el apoyo de la Junta a los conciudadanos que residen fuera de España, un soporte que se canaliza a través de programas o de financiación para el mantenimiento de sus centros, con el objetivo de que se continúe manteniendo el vínculo e, incluso, dar la oportunidad a estos colectivos de visitar la tierra de sus orígenes.

Desde el comienzo de la legislatura, las subvenciones destinadas a sufragar las actividades y gastos de los centros ha pasado de los 260.000 euros de 2022 a los 360.000 euros de este año, lo que ha supuesto un incremento de casi el 40 por ciento.

No obstante, no son las únicas ayudas que se ofrecen, ya que la Junta cuenta con una línea de atención a castellanoleoneses en el exterior que se encuentren en condiciones de dificultades sociales, económicas o sanitarias, como puede ser la privación de libertad, para lo cual se ha aportado, este año, 186.000 euros.

En lo que respecta a los centros y federación en Argentina, durante este mismo periodo, entre estas subvenciones y otros programas se ha concedido un total de 376.046 euros, según ha subrayado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Uno de ellos es el programa 'Pasaporte de vuelta', destinado a fomentar el retorno de ciudadanos oriundos o procedentes de Castilla y León que residen bien en el extranjero bien en otras partes de España.

Se trata de una iniciativa cuya dotación ha crecido un 267 por ciento durante esta legislatura, desde los 195.000 euros iniciales a los 520.000 euros de las convocatorias de 2024 y 2025, y en la que desde su implantación en 2016 hasta el pasado año, se han concedido un total de 1.045 ayudas por un importe total de 3,1 millones de euros.

La vicepresidenta ha explicado el programa y ha animado a los residentes castellanoleoneses en Argentina "a sumarse a esta iniciativa, especialmente a los más jóvenes".

Asimismo, ha explicado que este programa se complementa con el denominado 'Volver a Castilla y León', que la Junta comenzó en 2024 y que está dirigido a promocionar el emprendimiento y contratación por cuenta ajena de ciudadanos oriundos o procedentes de esta tierra que residen en el extranjero o en otras comunidades autónomas.

Se trata de un proyecto que se desarrolla en colaboración con CEOE autonómica y el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León, al que se destina este año un total de 400.000 euros, 100.000 más que el anterior, y del que se han beneficiado 45 personas.

Además, la vicepresidenta ha hablado de otras iniciativas de la Junta, como la puesta en marcha del nuevo Portal de Acción Exterior, en el cual se integra toda la información relacionada con las políticas en este ámbito y que antes se encontraba disgregada.

Tras las reuniones mantenidas con las directivas de ambos centros, se ha acordado estudiar la posibilidad de realizar una experiencia piloto del Programa Interuniversitario de la Experiencia en su formato online en Argentina.

ESTANCIAS TEMPORALES

Por otro lado, se ha abordado el programa de becas para cursos de postgrado dirigido a estudiantes pertenecientes a las comunidades castellanoleonesas en el exterior, dotado con 80.000 euros para financiar ocho becas, una cuantía que ha crecido en 3.000 euros por alumno en comparación con anteriores ediciones. Desde el año 2009, 116 estudiantes hispanoamericanos han cursado estudios de postgrado en las universidades públicas de la Comunidad, a lo que la Junta ha destinado un millón de euros.

La vicepresidenta ha explicado los programas de retorno temporal, dirigidos a aquellos ciudadanos en el exterior que quieran reforzar sus vínculos con su tierra de origen, independientemente de la edad, ya que existen distintas modalidades.

Por otro lado, el programa 'Encuentro' está destinado a menores de 35 años y de las 62 personas que han participado en las cinco ediciones celebradas, 32 procedían de Argentina, lo que supone una proporción similar a los que se adhirieron a 'Orígenes', para personas de entre 35 y 60 años, ya que 14 de los 25 que han viajado a Castilla y León en las dos ediciones de esta iniciativa volaron desde Argentina.

Por último, ha detallado el programa 'Añoranza', dirigido a mayores de 60 años, que se ha celebrado en dos ocasiones y han participado 27 personas, 15 con residencia en la República sudamericana.

En 2026, la Junta va a destinar para cada uno de estos programas de retorno temporal 45.000 euros, es decir, que la inversión total en el refuerzo de vínculos va a ascender a 135.000 euros.

PREMIO AL CENTRO BURGALÉS Y VISITA AL DE SALAMANCA

Por otra parte, Blanco ha trasladado a la Junta Directiva del Centro Burgalés la felicitación del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por alzarse con el premio al mejor centro castellanoleonés en el extranjero en la II edición del Premio 'Castilla y León en el Exterior'.

Se trata de un espacio que sobrepasa el centenario, ya que fue fundado en 1917 y es referente para todos los castellanoleoneses residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cuenta con 303 socios y alrededor de 900 simpatizantes, y realiza una quincena de actividades anualmente.

Además, este centro mantiene un vínculo con su tierra, ya que, cada año, celebra las fiestas patronales de Burgos, a lo que la Junta ha apoyado con 17.563 euros.

Por su parte, el Centro Salamanca también sobrepasa la centena, ya que se constituyó en 1922 en la antigua secretaría del periódico 'Tribuna Española', y cuenta con 285 socios activos quienes realizan una veintena de actividades anuales, como representaciones teatrales, ópera o danza.

Cuenta con un proyecto, junto al Centro de Zamora, para promover la memoria de la emigración donde recogen testimonios de castellanos y leoneses en la República Argentina que luego plasma en publicacionesa lo que el Ejecutivo autonómico ha sufragado la actividad de este centro en los últimos cuatro años con 17.411 euros.

La vicepresidenta de la Junta completará mañana la serie de reuniones con las comunidades de Castilla y León en Argentina con las visitas al Centro Región Leonesa y Centro Zamorano, lo que completerá un ruta de cinco reuniones en Argentina, una en Mar del Plata y cuatro en Buenos Aires.