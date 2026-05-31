La Junta eleva hasta los 4.000 euros la ayuda máxima en la convocatoria 'Bibliotecas escolares del futuro'

Archivo - Una estantería llena de libros. - AYTO VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha elevado hasta los 4.000 euros el e ayuda que puede recibir cada centro en la convocatoria 'Bibliotecas escolares del futuro. Bibliotecas 2030' para el próximo curso 2026/27.

El fomento del hábito lector es una de las "prioridades" de la Consejería de Educación, al considerarlo un "eje transversal en todas las áreas del currículo" y una "herramienta fundamental para el aprendizaje en las distintas materias".

Por ello, ha ejecutado este incremento que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) con la nueva convocatoria para la selección de proyectos de la mencionada iniciativa de cara al próximo curso.

En esta convocatoria podrán participar todos los centros públicos de la Comunidad que imparten Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación de Adultos, siempre que en el curso 2025-2026 hayan elaborado y ejecutado un Plan de Lectura.

El presupuesto global asciende a 144.000 euros, con lo que se llevará a cabo el citado aumento de la cuantía que podrá recibir cada centro educativo, hasta los 4.000 euros, según ha subrayado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Los interesados deberán presentar proyectos centrados en la transformación de la biblioteca escolar en distintos espacios, tanto físicos como virtuales, orientados a la innovación, la creación, la experimentación y el trabajo interdisciplinar, como radios escolares o cineclubes, así como en su impulso como entorno inclusivo que favorezca la igualdad de género.

Asimismo, se valorará la promoción de actividades de escritura, la creación de contenidos y la lectura compartida en diversos formatos; el desarrollo de proyectos documentales y de competencias mediáticas, como el pensamiento crítico y las habilidades transmedia, y la incorporación de propuestas innovadoras en el ámbito de las tecnologías digitales.

El plazo para presentación de la documentación estará abierto hasta el 10 de julio, de forma telemática exclusivamente, y su resolución está prevista para el mes de octubre.