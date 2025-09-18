La Junta encarga a Tragsa la mejora de masas forestales de Burgos por un importe de 450.000 euros

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha autorizado en el Consejo de Gobierno una inversión de 444.972 euros destinada a la aprobación del gasto de un encargo a la Empresa de Transformación Agraria, S.A. (Tragsa) de las actuaciones de mejora de masas forestales en varias secciones territoriales de la provincia de Burgos.

Las actuaciones de mejora de masas forestales incluyen la mejora y reparación de infraestructuras, en tanto, los trabajos sobre las pistas forestales son necesarios para el acceso y correcta implantación de la gestión forestal sostenible en los montes y el establecimiento de posibles actuaciones de control de incendios forestales.

Las actuaciones se llevarán a cabo en distintos Montes de Utilidad Pública de los municipios de Regumiel de la Sierra, Oña, Condado de Treviño, Los Altos, Bascuñana, Fresneda de la Sierra, Pradoluengo, Santa Cruz del Valle Urbión, Rábanos, San Vicente del Valle, Valmala y Villasur de Herreros.

En concreto, la empresa pública llevará a cabo el acondicionamiento de pistas forestales existentes, la construcción de badenes hormigonados y de badenes de evacuación de aguas, la apertura de una nueva pista forestal, el aporte y compactado de material, la construcción de muros e instalaciones de caños y el perfilado de taludes.