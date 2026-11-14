La Junta ensalza en Intur la "diversidad cultural" de CyL a través de las propuestas de los museos autonómicos

La Junta presenta la cultural de la Comunidad a través de los museos autonómicos y sus próximas exposiciones. - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha ensalzado en la Feria Internacional del Turismo de Interior (Intur) la "diversidad" de la oferta de turismo cultural de la Comunidad a través de las propuestas expositivas de los cuatro museos autonómicos.

El director general de Políticas Culturales, Luis Ortiz de Lanzagorta, ha participado este sábado en la presentación de la oferta del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac); el Museo de la Evolución Humana (MEH), el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, y el Museo Etnográfico de Castilla y León (Mecyl),

En este marco, ha puesto en valor estos espacios como "uno de los patrimonios culturales más ricos y diversos de Europa" y ha incidido en que si bien son "muy diferentes entre sí", están "unidos por una misma misión", "preservar el patrimonio, generar conocimiento y contribuir al desarrollo cultural, social y económico de la Comunidad".

Asimismo, ha subrayado que los cuatro museos conforman una red cultural que genera "conocimiento, impulsa la investigación, fomenta el turismo cultural, dinamiza el territorio y proyecta la imagen de Castilla y León dentro y fuera de las fronteras autonómicas". "Son espacios donde se conserva el pasado, se interpreta el presente y se construye el futuro", ha aseverado, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

En esta edición de Intur, el expositor de Castilla y León se articula en torno a una plaza central expositiva con diferentes recursos expositivos y promocionales de los museos. En esta se encuentra del Museo de la Evolución Humana la pieza 'El Neandertal Emplumado', una escultura del paleoartista Fabio Fogliazza de un Homo neanderthalensis y que destaca por su rigor científico, ya que fue modelado a partir de un cráneo real y la decoración con la que se presenta se basa estrictamente en evidencias arqueológicas del yacimiento de Fumane (Italia).

También está presente la 'Vitrina de cráneos', del mismo museo, que muestra réplicas de cráneos de neandertal, oso de la cavernas y tigre dientes de sable, así como algunas de las herramientas de talla lítica como las que pudo usar esta especie entre el Paleolítico medio y superior.

De la colección del Musac procede la instalación 'Return', un video titulado 'Reflexión en torno a la pintura y al movimiento', del artista Jacco Olivier (Ámsterdam, 1972), una obra que permite apreciar la destreza pictórica de este artista que trabaja en la frontera entre la pintura y la animación.

Por su parte, el Museo Etnográfico de Castilla y León presenta la pieza 'Manteo de lana roja', procedente de la Tierra del Pan (Zamora), y el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León acerca uno de los aspectos fundamentales del trabajo bajo tierra: la iluminación. En esta vitrina se observan cuatro modelos de lámparas (de acetileno, de seguridad, eléctrica de mano y eléctrica de casco), que representan algunos de los principales avances y ayudan a comprender cómo la luz fue esencial para transformar las condiciones de trabajo en la mina.

A estas piezas se une también una 'Figura de équido grabada sobre esquisto' procedente del Yacimiento Arqueológico de Siega Verde, Patrimonio de la Humanidad, que muestra el arte rupestre prehistórico realizado hace más de 15.000 años durante el Paleolítico Superior.

PROPUESTA EXPOSITIVA PARA LOS PRÓXIMOS MESES

El Musac, con sede en León, es uno de los "principales" museos españoles dedicados al arte contemporáneo con una colección que actualmente reúne más de 1.400 obras de más de 400 artistas. Así, desde su creación en 2005 ha representado la apuesta de Castilla y León por la creación artística más actual.

En el marco de la feria, se ha destacado uno de los proyectos "más ambiciosos" que recientemente ha sido inaugurado en este centro, la exposición 'Spazio libero', del artista italiano Michelangelo Pistoletto, una de las figuras "esenciales" del arte contemporáneo internacional.

Esta exposición, que en España solo podrá verse en el Musac, reúne más de ocho décadas de producción artística del creador y constituye la exposición más amplia dedicada a Pistoletto en España en los últimos veinticinco años.

Por su parte, del Museo de la Evolución Humana de Burgos se ha promocionado en Intur el nuevo proyecto expositivo que presentará a finales de año titulado 'Crania', la mayor exposición temporal de cráneos fósiles del mundo, que reunirá por primera vez en este museo todos los cráneos humanos recuperados en la Sima de los Huesos, donde los visitantes tendrán también la oportunidad de ver a 'Pink', la cara fósil del primer europeo que, con una antigüedad de más de un millón de años, se descubrió en el yacimiento e la Sima del Elefante durante la campaña de 2022.

Por otra parte, del Museo de la Siderurgia, ubicado en Sabero (León), se ha destacado el Archivo Histórico Minero de la Comunidad, que conserva cientos de miles de documentos, fotografías y planos de las principales empresas carboneras de la Comunidad, así como el proyecto 'Memoria Oral de la Minería', que ha reunido ya más de quinientos testimonios audiovisuales de trabajadores de las cuencas mineras.

Del Etnográfico, en Zamora, se ha recordado que en 2027 celebrará su vigésimo quinto aniversario, una etapa que el centro orientará a reforzar la digitalización de sus fondos, ampliar su capacidad divulgativa, impulsar la investigación etnográfica y acercar más el patrimonio cultural inmaterial a las generaciones futuras.