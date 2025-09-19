La Junta ensalza el trabajo de "integración" del pueblo gitano y la aportación social de su cultura

Isabel Blanco, a la derecha en la foto, con las responsables de los programas del Secretariado Gitano. - EUROPA PRESS

BURGOS 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha valorado el trabajo que la Junta de Castilla y León realiza desde hace años para la "integración" de personas en cooperación con Fundación Secretariado General Gitano, a la vez que ha reconocido "la huella cultural, social y lingüística" de este colectivo.

La vicepresidenta ha asistido este viernes a la celebración del VI centenario de la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica, fechada en el año 1425, un acto organizado por la Fundación Secretariado Gitano que ha tenido lugar en el Monasterio de San Juan, en Burgos.

Ha recordado que el Ejecutivo autonómico puso en marcha en el año 2021 "el plan estratégico" con las entidades en un horizonte temporal hasta 2030, con 73 medidas concretas. De hecho, el Secretariado Gitano gestiona este año once itinerarios personalizados de empleo, tres prelaborales y ocho de capacidades sociales.

Un segundo eje que ha destacado la vicepresidenta es "el empleo y los itinerarios personalizados" y, en especial, de las mujeres gitanas, que "pueden ser lo que quieran ser". Y el objetivo es seguir trabajando en la "vivienda", cuestión que ha calificado como un "problema nacional y del ámbito de la Unión Europea".

Ha recalcado además Blanco que es "el Gobierno de España "el que tiene que poner encima de la mesa "políticas reales", medidas que ayuden a todas las personas, "especialmente a los jóvenes".

600 AÑOS DE HISTORIA

Por su parte, la adjunta a la Dirección de Castilla y León del Secretariado, Celia Gabarri, ha recordado la "contribución del pueblo gitano a la Comunidad y a España".

La Junta de Castilla y León y la entidad mantienen una larga trayectoria de trabajo conjunto en favor de la integración social de las 25.700 personas de etnia gitana que residen en la Comunidad.

El Ejecutivo autonómico y la Fundación colaboran en iniciativas como el 'Programa de Desarrollo Gitano' para la prevención de la marginación, junto a los ayuntamientos de Ávila, Palencia, Aranda de Duero, León y Valladolid, con una financiación de 75.800 euros a través del Acuerdo Marco.

Cabe señalar el 'Programa Cali', financiado con 9.500 euros también con cargo al 0,7 por ciento del IRPF, que se lleva a cabo en las provincias de León, Burgos y Valladolid, y que tiene como propósito la realización de itinerarios personalizados de empleo junto con actuaciones de sensibilización en igualdad, conciliación, corresponsabilidad y prevención de la violencia de género.