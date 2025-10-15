La Junta estrena un nuevo cruce inteligente en la comarca zamorana de Sayago

Las autoridades, durante la visita a la zona donde se ha instalado el sistema. - JUNTA DE CYL

ZAMORA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha estrenado un nuevo cruce inteligente en la comarca zamorana de Sayago. En concreto, en una intersección situada en la carretera CL-527, a la altura de la localidad de Villar del Buey. La institución autonómica ha destinado 48.008 euros a este sistema que aspira a mejorar la seguridad vial en la zona.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha visitado este miércoles la finalización de las obras, y allí ha subrayado que "las actuaciones de la Junta no se miden solo en cifras, sino en su capacidad para mejorar la vida de las personas". "Cada intervención que realizamos en materia de seguridad vial responde a una necesidad concreta y busca prevenir accidentes y salvar vidas", ha aclarado el responsable autonómico.

Esta actuación en particular "ha permitido mejorar la seguridad de la intersección entre la CL-527 y los accesos a Villar del Buey y Muga de Sayago, un punto con elevada peligrosidad, mediante la instalación de un sistema de advertencia dinámica que alerta a los conductores de la presencia de vehículos en los accesos".

La intervención surgió a raíz de la solicitud del Ayuntamiento de Villar del Buey, tras registrarse un accidente en la zona en 2024. La Junta "decidió dar una respuesta eficaz y sostenible, apostando por una solución tecnológica, moderna y adaptada al entorno rural". Además del cruce inteligente, se ha actuado en la señalización, los arcenes y el pavimento, aplicando medidas experimentales que siguen las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Se han implantado ya 15 cruces inteligentes en ocho provincias de Castilla y León. En la provincia de Zamora ya existía una intervención de este tipo en la ZA-104, entre Puebla de Sanabria y El Puente.

Sanz Merino ha incidido en que "la seguridad vial no depende solo de grandes infraestructuras, sino de la capacidad de escuchar y actuar allí donde los vecinos lo necesitan". "Este es un ejemplo de cómo la Junta trabaja para dar soluciones reales a problemas reales", ha constatado.