La Junta estudia desarrollar proyectos de investigación e intercambios con community colleges estadounidenses

VALLADOLID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León estudia desarrollar proyectos de investigación e intercambios de estudiantes y personal docente con community colleges estadounidenses.

La Consejera de Educación, Rocío Lucas, ha recibido esta semana a una delegación de diversas instituciones de educación superior procedentes de Estados Unidos denominadas Community Colleges con los que la Junta estudia desarrollar proyectos de investigación e intercambios de estudiantes y personal docente.

Según ha informado la Junta a través de un comunicado remitido a Europa Press, Rocío Lucas ha recibido esta semana a una delegación educativa compuesta por 15 representantes de Community Colleges estadounidenses.

Estas instituciones son miembros de la Hispanic Association of Colleges and Universities (HACU), y representan el 17 por ciento del sistema educativo superior en el país norteamericano, es decir, a más de 500 facultades y universidades que prestan "especial atención al éxito de la comunidad hispana".

Durante tres días, los representantes estadounidenses han visitado centros de Formación Profesional en tres comunidades autónomas -Castilla León, País Vasco y Madrid- para explorar los sistemas de enseñanza técnica y profesional en España, así como su experiencia y buenas prácticas. En concreto, en la Comunidad han conocido el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) 'Juan de Herrera' y el Centro de Formación Profesional 'Alcazarén', ambos en Valladolid.

Asimismo, se han llevado a cabo varias sesiones de trabajo para la creación de una red que permita avanzar el trabajo para un futuro acuerdo de colaboración entre instituciones de ambos países.

Con esta iniciativa, organizada en colaboración entre la Embajada de Estados Unidos en España y el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), se busca el desarrollo de proyectos de investigación y la realización de intercambios de estudiantes y personal docente.

COMMUNITY COLLEGES

El sistema de Community Colleges imparte educación universitaria en forma de título asociado. Además, también ofrecen diplomas de enseñanza secundaria, diplomas técnicos y certificados tecnológicos y, en algunos casos, títulos de grado de cuatro años. Asimismo, estos centros son gratuitos para los estudiantes en 47 de los 50 estados del país.

En concreto, la delegación que ha visitado Castilla y León ha estado compuesta por representantes de Contra Costa College de San Pablo, Mission College de Santa Clara, Los Angeles City College de Los Angeles y Santa Barbara City College de Santa Barbara, todos situados en el estado de California; College of Southern Nevada de Las Vegas, en Nevada; Northeast Lakeview College de Universal City, St. Philip's College de San Antonio y College of the Mainland de Texas City, los tres en el estado de Texas; The University of New Mexico, tanto en su sede de Taos como la de Los Alamos, ambas en Nuevo México; Harold Washington College y Malcolm X College, los dos de Chicago, Illinois; Borough of Manhattan Community College y Bronx Community College, en Nueva York; y Hudson County Community College de Jersey City, en Nueva Jersey.