Entrega de trofeos de la Federacion de Pesca y Casting. - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SALAMANCA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental estudiará una posible flexibilización de las restricciones de pesca en aguas libres, especialmente de los cupos y las tallas de captura de ciprínidos.

Pino ha asistido a la entrega de trofeos de la Federación de Pesca y Casting, y ha mantenido un encuentro con representantes y aficionados para conocer sus propuestas, todo ello cuando en pocos días está prevista la celebración de los Consejos Territoriales de Pesca en cada provincia, órganos de participación en los que los colectivos implicados podrán presentar sus planteamientos.

A partir de su análisis se planificará la actividad en los cotos de pesca, las Aguas en Régimen Especial de Conservación (AREC) y los Escenarios Deportivo-Sociales (EDS), y se determinarán las medidas de gestión más adecuadas para cada espacio.

En relación con las aguas libres, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha señalado que evaluará durante los próximos meses la aplicación de la orden por la que se regulan las limitaciones de pesca, especialmente en materia de cupos y tallas de captura de ciprínidos.

El objetivo es comprobar si algunas de estas previsiones resultan "excesivamente restrictivas en determinados supuestos" y estudiar, con criterios técnicos y de conservación, una "posible flexibilización que mantenga el aprovechamiento sostenible de los recursos piscícolas", ha indicado en un comunicado recogido por Europa Press.

Para ello, se llevará a cabo un proceso de escucha que continuará en las próximas fechas a través de reuniones de carácter informativo y técnico con los distintos colectivos, asociaciones y entidades interesados para conocer sus preocupaciones y demandas.

En estos encuentros se abordará también el papel de las asociaciones y entidades locales de pescadores, que tradicionalmente han desarrollado actuaciones colectivas de cuidado de los ríos y mejora de los espacios fluviales.