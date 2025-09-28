VALLADOLID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta exhibe en Lisboa su modelo de cuidados en el hogar de personas mayores y dependientes con la participación del director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia, Eduardo García, en el congreso 'Los mayores del siglo XXI - un compromiso de futuro'.

En esta cita, García ha desgranado la política social del Ejecutivo autonómico destinada a estos colectivos, desde el envejecimiento activo hasta la atención directa, al ser el de la Comunidad el mejor sistema de Servicios sociales de España, como indica el Índice DEC.

Así, el director general ha ofrecido "las claves del éxito de la Comunidad", como la cooperación con las corporaciones locales y con las entidades del Tercer Sector, además de la apuesta por la prevención de la dependencia mediante la promoción del envejecimiento activo y saludable, así como el desarrollo de un sistema pionero y de larga trayectoria en lo relativo a la atención domiciliaria.

También ha incidido en que este modelo cubre cualquier punto del territorio castellanoleonés y se complementa con la amplia red de centros residenciales y con un "gran esfuerzo" inversor en nuevos tecnologías e innovación social, según ha señalado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

En lo que respecta al envejecimiento activo, el primer gran eje del modelo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades cuenta con un plan estratégico diseñado para retrasar o evitar la aparición de situaciones de dependencia y proyectar una visión de las personas mayores activa, positiva y dinámica.

En este sentido, García ha explicado las líneas de actuación de la Junta, entre las que se incluyen el 'Programa Interuniversitario de la Experiencia' para que los mayores puedan continuar formándose en las ocho universidades de la Comunidad; los talleres de envejecimiento activo y saludable; el apoyo al asociacionismo en el ámbito rural a los más de 1.900 colectivos de jubilados y pensionistas; el programa de viajes del 'Club de los 60' o el 'Carné 60 CyL'.

Asimismo, ha señalado una de las "claves" para la prevención de la dependencia, como la lucha contra la soledad no deseada y el aislamiento social, a través del Plan de Acción 2022-2025 que se lleva a cabo junto al Tercer Sector.

El otro "gran eje" es el sistema de cuidados de las personas mayores, con discapacidad y en situación de dependencia, tal y como ha indicado el director general de Mayores, quien ha explicado que el modelo se encuentra en plena transformación por la "gran apuesta" de la Junta por las nuevas tecnologías.

Ello se combina con la implementación de un modelo de atención centrado en la persona que fomenta que los usuarios del sistema puedan continuar viviendo de acuerdo con su proyecto de vida, sea en su propio hogar o en un centro residencial. En este contexto, García ha hecho referencia a programas como 'A gusto en casa' o 'INTecum' o a servicios elementales como la Teleasistencia avanzada o la ayuda a domicilio.

Tanto estos programas de cuidados en el domicilio como la atención en los centros residenciales están viviendo un proceso de transformación de la mano de la Junta para modernizar los Servicios Sociales a través de la tecnología a todos los niveles, ha reiterado.

Asimismo, ha puesto en valor el "gran escaparate" de la Feria Internacional de los Cuidados, evento bienal impulsado por la Junta en el que se dan cita expertos mundiales en tecnología aplicada a los cuidados y se muestran los grandes avances en la materia.