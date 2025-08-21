La Junta financia cirugía de cadera y rodilla en el hospital berciano y diagnósticos por imagen en Burgos

VALLADOLID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tramitado una partida de 289.700 euros destinada a la realización de 55 procedimientos quirúrgicos de cirugía ortopédica y traumatología -en concreto, sustitución de cadera y rodilla- para pacientes de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de El Bierzo, en León, así como otros 440.000 euros para la realización de 3.164 procedimientos diagnósticos por imagen en Burgos.

En el primer caso, con un plazo de ejecución de cinco meses y medio, y derivado de Acuerdo Marco 61/2024, el gasto aprobado pretende cubrir la demanda de realización de procedimientos quirúrgicos de cirugía ortopédica y traumatología para pacientes del área de salud de El Bierzo, en concreto sustitución de cadera y rodilla, que no es posible atender con los medios disponibles en la actualidad.

Estos 55 procesos se suman a otros 65 adjudicados por la Gerencia Regional de Salud a comienzos de este año, por un importe global de 271.946 euros.

También se ha autorizado la contratación de 3.164 procedimientos diagnósticos por imagen para los pacientes del Complejo Asistencial Universitario de Burgos por un importe de 438.617 euros.

En concreto, se han destinado 305.087 euros a la contratación de 1.664 pruebas de diagnóstico -resonancias magnéticas- y otra partida de 133.530 euros para sufragar 1.500 procesos para la realización de Tomografías Axial Computarizadas (TAC).

Esta contratación surge de la necesidad de reducir los tiempos de espera de los pacientes del Complejo Asistencial Universitario de Burgos pendientes de realización de pruebas de diagnóstico -resonancias magnéticas y TAC- y así proporcionar una adecuada asistencia sanitaria.