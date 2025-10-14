La Junta firma el contrato para la construcción del centro de salud Soria Norte, que se finalizará en septiembre de 2027

SORIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia Regional de Salud, ha firmado el contrato para la construcción del centro de salud Soria Norte, cuya finalización está prevista para septiembre de 2007.

El contrato se ha firmado con la empresa Gestión y Ejecución de Obra Civil SAU por un plazo de ejecución es de 22 meses, según han informado a Europa Press fuenes de la Delegación de la Junta en Soria.

La cuantía que contempla el contrato asciende a 8.079.509 euros, si bien la inversión superará los diez millones de euros con el mobiliario clínico y administrativo, así como la tecnología y los equipos médicos necesarios para su funcionamiento.

Con la construcción de este nuevo centro de salud, la Gerencia Regional de Salud pretende resolver las necesidades de asistencia sanitaria de la Zona Básica de Salud Soria Norte.

El edificio se ubicará en un solar cedido por el Ayuntamiento de Soria, con una superficie de 6.378 metros cuadrados y situado en la calle Cabildo de los Heros, esquina con la calle de la Soldadesca.

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS

Con una superficie construida de 3.745 metros cuadrados (2.314 metros útiles), el nuevo centro de salud contará con un total de 138 espacios asistenciales y no asistenciales y prestará servicio a los más de 22.000 usuarios de esta Zona Básica de Salud.

La zona destinada a consultas contará con una superficie de 1.209 metros cuadrados, que se distribuye en 13 consultas de Medicina General, otras tantas de Enfermería, tres de Pediatría y otras tres de Enfermería Pediátrica.

Asimismo, se contemplan dos salas de consulta polivalente, dos de consultas a la demanda, una de matrona, una de TCAE, una sala de urgencias y observación, cuatro salas de técnicas y de curas, dos salas de procedimientos técnicos, una sala de cirugía menor y el espacio correspondiente a 36 salas de espera.

La zona de extracciones, con 102 metros cuadrados, tendrá sala de extracción y laboratorio, sala de esterilización y almacén y una sala de espera específica.

Por su parte, la zona de apoyo administrativo, donde se localizan despachos para trabajador social, coordinador médico, responsable de enfermería y biblioteca o sala de reuniones, contará con una superficie de 125 metros cuadrados. La zona destinada a docencia, de 96 metros cuadrados, tendrá aula de docencia o conferencias y salas de trabajo para personal MIR y EIR.

OTROS ESPACIOS

La zona de acceso, con vestíbulo, recepción y cita previa, sumará 140 metros cuadrados, mientras que en la zona de servicios, con 540 metros cuadrados, una parte importante es el área de instalaciones básicas del centro de salud.

Además, se ubicarán otras áreas como vestuarios, almacenes o aseos adaptados, tanto para personal como para público en general. El Plan Funcional también contempla un área específica para pacientes respiratorios o infecciosos, con una superficie de 198 metros cuadrados.

Se pretende que sea un espacio versátil que esté disponible para casos de pacientes respiratorios de otro tipo que requieran aislamientos o accesos independientes del resto del centro de salud.

A todo lo anterior hay que sumar unas 70 plazas de aparcamiento, de las que una determinada cantidad estará reservada para profesionales que realicen actividad domiciliaria y otra para pacientes o familiares con visitas programadas.

INVERSIONES

La Junta de Castilla y León invertirá más de 22 millones de euros en la construcción y equipamiento de los nuevos centros de salud Soria Norte, El Burgo de Osma, San Leonardo de Yagüe y la reforma de las instalaciones de Atención Primaria de Almazán.

Todas estas obras están incluidas en la Programación Plurianual de la Consejería de Sanidad en materia de infraestructuras sanitarias de Atención Primaria, así como el Acuerdo 136/2021 de la Junta de Castilla y León.

La programación incluye el Plan de Inversiones Prioritarias 2021-2025, que establece entre sus actuaciones construir o ampliar centros de salud para dar una respuesta adecuada a las necesidades asistenciales.