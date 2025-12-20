La Junta fomenta la formación digital ciudadana con un sorteo y una selección temática en Biblio CyLDigital

VALLADOLID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta potencia la formación digital ciudadana con la campaña '#12HorasDigitales' y una selección temática en Biblio CyLDigital con el objetivo de fomentar la capacitación digital de los ciudadanos de Castilla y León.

La plataforma gratuita Biblio CyLDigital ofrece miles de recursos digitales para el aprendizaje continuo en competencias digitales, desde ebooks y audiolibros, hasta vídeos, podcasts y píldoras formativas, ha destacado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Durante diciembre de 2025 y a lo largo de todo 2026, la plataforma orientará su oferta hacia la adquisición de habilidades y competencias digitales, mediante una selección de títulos clave sobre Inteligencia Artificial (IA), ofimática, creación de contenidos digitales, ciberseguridad y otros ámbitos esenciales para el desarrollo personal y profesional en un entorno digitalizado.

La iniciativa se presenta bajo el lema 'Comienza el año mejorando tus habilidades y competencias digitales', con el objetivo de facilitar el acceso a contenidos prácticos y de calidad.

SORTEO #12HORASDIGITALES

En paralelo, la Administración autonómica pone en marcha el sorteo '#12HorasDigitales', destinado a incentivar la participación de los usuarios de la plataforma.

Podrán participar todas las personas registradas en Biblio CyLDigital que acrediten al menos doce horas de dedicación a cualquier contenido disponible entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026.

Ese tiempo podrá distribuirse libremente entre ebooks, audiolibros, cursos, vídeos, podcasts o revistas y una vez alcanzadas las doce horas, la participación será automática. Entre todos los usuarios que cumplan este requisito se elegirán tres ganadores.

Los premios del sorteo contemplan una tablet para el primer galardonado, un smartwatch praa el segundo y un smartphone para el tercero.

Las bases completas y el acceso a la plataforma se encuentran disponibles en biblio.cyldigital.es.