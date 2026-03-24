La Junta impulsa el empleo y la innovación en Zamora mediante el uso de drones con el programa europeo DrIH

La consejera de Industria, Leticia García, preside la reunión de lanzamiento del proyecto DrIH en Zamora - JCYL

ZAMORA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta impulsa en Zamora el empleo y la innovación mediante el uso de drones con la puesta en marcha del programa europeo DrIH, del programa de cooperación transfronteriza con Portugal POCTEP que cuenta con una inversión de 1,4 millones para impulsar la modernización del tejido productivo, el empleo y el emprendimiento vinculado al desarrollo y uso de drones.

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha inaugurado este martes en Zamora la jornada de lanzamiento de DrIH (Drone Innovation Hub) que supone la puesta en marcha de esta iniciativa que combina industria, tecnología y formación, con el objetivo de mejorar la competitividad del tejido productivo, promover nuevas actividades económicas ligadas a la incorporación de esta tecnología y ofrecer salidas profesionales vinculadas a un sector en el que se estima una necesidad inmediata de entre 2.000 y 5.000 expertos en la Comunidad.

El proyecto se desarrolla en el marco del programa de cooperación transfronteriza con Portugal Interreg POCTEP 2021-2027, con un presupuesto global de 1.408.728 euros y un periodo de ejecución de tres años (2026-2028).

La iniciativa, que está liderada por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, a través de la Dirección General de Industria, cuenta con la participación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, la Fundación General de la Universidad de Burgos, el Instituto Politécnico de Bragança y la Comunidad Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes, ha detallado Leticia García.

El proyecto, ha incidido la consejera, nace para dar respuesta a "retos reales" del medio rural con el fin de impulsar la modernización de empresas y sectores tradicionales mediante la introducción de drones, generar nuevas actividades económicas vinculadas a la incorporación de esta tecnología, y facilitar la retención de talento y la capacitación de perfiles profesionales dentro de un sector con una demanda creciente en el mercado laboral del presente y del futuro.

IMPLICACIONES DIRECTAS EN LAS EMPRESAS

En este sentido, según han recordado los representantes de la Universidad de Burgos, los drones se consolidan como una "innovadora herramienta" con aplicaciones prácticas y directas en empresas y ámbitos estratégicos como la agricultura y la agroalimentación.

En estos sectores, su uso permite mejorar la gestión de cultivos, el control de explotaciones y la eficiencia de recursos; la gestión forestal, para apoyar la prevención de incendios, el control de plagas o la conservación del entorno natural, han esgrimido desde la Consejería.

Uno de los pilares del proyecto es la puesta en marcha del Centro DrIH en Zamora, que estará ubicado en el Centro de Formación para el Empleo del ECYL de la carretera de la Hiniesta, en la capital.

Este centro contará con aulas especializadas y un laboratorio equipado con tecnología de vanguardia: drones experimentales, cámaras especializadas y sistemas de impresión 3D para el desarrollo de prototipos, lo que permitirá desarrollar formación especializada y formación práctica, realizar pruebas reales y adaptar soluciones tecnológicas a las necesidades del tejido productivo.

El espacio estará dinamizado por la Universidad de Burgos que tiene una amplia experiencia en investigación aplicada en tecnología de drones a través de la Unidad de Investigación Conjunta en Tecnología de Drones, con la que también colabora la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.

En total, durante el desarrollo del proyecto se prevé la formación de más de medio centenar de especialistas altamente cualificados y la capacitación directa de más de un centenar de personas, a las que se dota de competencias técnicas con un "elevado potencial de inserción laboral, tanto por cuenta ajena como en el emprendimiento".