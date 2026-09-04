La Junta impulsa el liderazgo de CyL en materia de enoturismo con los III 'Vinoinfluencers World Award' en Valladolid

El director general de Turismo, Ignacio Sicilia Doménech, participa en la presentación de la tercera edición de 'Vinoinfluencers World Awards' que se celebra el 19 de septiembre en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid - JCYL

VALLADOLID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid reunirá el sábado 19 de septiembre a 150 comunicadores internacionales del mundo del vino y el enoturismo procedentes de 34 países diferentes en una gala que permitirá proyectar Castilla y León como destino enoturístico de referencia y aprovechar el potencial de creadores de contenido para amplificar la imagen de la Comunidad en los mercados nacionales e internacionales.

El director general de Turismo, Ignacio Sicilia Doménech, ha participado este viernes en la presentación de la tercera edición de 'Vinoinfluencers World Awards' durante un acto en el que ha destacado el liderazgo de Castilla y León en materia de enoturismo, con nueve Rutas del vino certificadas, lo que hace que sea la comunidad con "mayor número de destinos".

Además, ha puesto en valor los datos en materia de enoturismo correspondientes a 2024, publicados por Acevin en 2025, que confirman que las nueve rutas certificadas en Castilla y León registraron en 2024 un total de 624.460 visitantes, lo que supone un incremento del 3,8 por ciento respecto a los datos de 2023, con rutas como Ribera de Duero, Arlanza, Toro y Rueda como principales referentes, teniendo en cuenta que concentran el 95 por ciento de las visitas.

En este sentido, ha asegurado que la celebración en Castilla y León de la Gala III 'Vinoinfluencers World Awards' contribuirá a incrementar la notoriedad y visibilidad de la Comunidad como destino turístico de calidad y referente del enoturismo a nivel internacional.

"El interés y la buena acogida que recibe este certamen entre comunicadores internacionales del mundo del vino se confirma en los datos de participación alcanzados en esta convocatoria, como un incremento del 50 por ciento respecto a la cifra alcanzada de la pasada edición", ha expresado durante el acto.

CITA INTERNACIONAL

El evento de Vinoinfluencers tendrá una duración de tres días, del jueves 17 al sábado 19 de septiembre. Durante los dos primeros días se realizarán visitas a las Rutas del Vino de Castilla y León y a las bodegas participantes en este evento.

Esta acción culminará con la celebración de la gala de entrega de premios, a la que asistirán más de un millar de invitados en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

Entre ellos, estarán los 150 vinoinfluencers y creadores de contenidos, procedentes de 34 de países, los más numerosos de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Portugal, Italia, Francia, México y China, pero también con influencers de países como Suecia, Luxemburgo, Argentina, Dinamarca, Canadá, Perú, Rusia, Grecia, Austria, Hungría o Kirguizistán, entre otros.

En cuanto al ámbito nacional, en esta gala participarán alrededor de medio centenar de creadores de contenido nacionales, procedentes de nueve comunidades, en su mayor parte de Castilla y León, Madrid, Andalucía, Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana y Galicia.

El objetivo de esta edición es incrementar entre un 30 por ciento y un 40 por ciento el tráfico web del evento y superar las 300.000 reproducciones de los contenidos audiovisuales promocionales, ampliando la extraordinaria repercusión internacional conseguida en la pasada edición, que superó los 56 millones de alcance en redes sociales, con una audiencia potencial de más de 16,6 millones de perfiles y presencia en 55 países. Entre los principales mercados alcanzados destacaron España (24,64 por ciento), Brasil (12,67 por ciento), México (7,18 por ciento), Estados Unidos (6,76 por ciento) y Argentina (6,1 por ciento).

JURADO DE PRESTIGIO

Con el objetivo de reconocer y premiar la excelencia en la promoción del vino, el enoturismo y la cultura vinícola a través de contenidos en redes sociales, la organización ha seleccionado un jurado de prestigio internacional para valorar los contenidos elaborados por los influencers.

El jurado estará formado por reconocidos expertos y profesionales del mundo del vino y la enogastronomía, así como relacionados con la comunicación y divulgación del enoturismo, como José Peñín, escritor y creador de la 'Guía Peñín'; Laura Catena, Propietaria de Luca Wines y Domaine Nico, y Fundadora del Instituto Catena del Vino en 1995; Sonal C Holland MW, la profesional Alcobev más calificada de la India; Verónica Fernández de Córdova, consejera de Herederos Marqués de Riscal; Martín Berasategui, chef español con once estrellas Michelín; Carlos Moro, viticultor y bodeguero Familia Matarromera; Almudena Alberca, Master of Wine; Eduardo Arosemena Muñoz, creador de contenido de Puerto Rico con su canal 'Winenewstv'; Cristina Forner, CEO de Marqués de Cáceres; Rafael Medina Abascal, fundador de Scalpers y actualmente propietario de MR. AB; David Janer, actor, sumiller y divulgador del mundo del vino; y Alfred Aliseda, gerente general y fundador de Viñedos El Sueño.

Se otorgarán distinciones en diez categorías diferentes: #winestyle, #winetravel, #winemarketing, #winecomunicator, #wineconsultor, #wineevents, #wineeducatorinnovation, #winesommelier, #winegastro y el premio especial #wine Nos Impulsa Junta de Castilla y León.

La gala estará presentada por Lidia Torrent, co-presentadora de diversos programas televisivos y prescriptora de redes sociales que ha presentado importantes eventos de lifestyle como los COSMOPOLITAN Influencer Awards, Forbes Best Content Creators 2023 y 2024, ELLE International Beauty Awards o Fundación Denis Suárez, entre otros.

Además, se contará como colaboradores en el evento con Eva Rodrigo, especialista en comunicación gastronómica, y los premiados Héctor Tuesta y Carlos Torrealba, que conducirán las entrevistas de la WineExperience.

Los III 'Vinoinfluencers World Awards' cuentan con la colaboración de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid, la Diputación Provincial de Valladolid, el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, Turespaña, la Cámara de Comercio de Valladolid y la marca turística 'Rutas del Vino de Castilla y León'.