La Junta impulsa las obras del nuevo centro de salud de Madrigal de las Altas Torres (Ávila) con más de cuatro millones

La Junta impulsa las obras del nuevo centro de salud de Madrigal de las Altas Torres, en Ávila, con más de 4 millones de euros

VALLADOLID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta trabaja en la mejora asistencial en la Zona Básica de Salud (ZBS) de Madrigal de las Altas Torres, en la comarca de La Moraña, en el norte de Ávila, con el proyecto de reforma y ampliación de su centro de salud que cuenta con un presupuesto total de .127.810 euros.

El plan contempla la incorporación al edificio actual del antiguo parador de turismo, que será rehabilitado para albergar parte de las dependencias sanitarias, ha detallado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La intervención se desarrolla sobre una parcela de 1.687 metros y el centro de salud dispondrá de una superficie útil total de 1.366 metros cuadrados distribuidos en áreas asistenciales y administrativas, en las que se pondrá especial atención en asegurar la funcionalidad y accesibilidad de todos los espacios.

El nuevo centro contará con consultas de medicina general, pediatría y enfermería, una unidad de atención continuada, sala de emergencias polivalente, zona de extracción analítica, unidad de rehabilitación, profilaxis obstétrica, así como espacios para el soporte vital básico y dependencias administrativas.

Además, se incorporarán zonas de espera amplias, vestuarios adaptados y un garaje para ambulancias, garantizando la funcionalidad y accesibilidad del edificio.

Actualmente, los trabajos avanzan con la ejecución de replanteos, tabiquería seca, instalación de conductos de climatización y saneamiento, y colocación de tubos para instalaciones eléctricas y telecomunicaciones.

Estas actuaciones permitirán dotar al centro de una infraestructura moderna, eficiente y adaptada a los estándares de calidad asistencial, reforzando la atención sanitaria en la comarca y mejorando la accesibilidad para todos los usuarios.