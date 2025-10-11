La Junta impulsa una prueba piloto del proyecto 'Exploradores STEM' que se desarrollará en 37 cetros de la Comunidad

VALLADOLID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta impulsa una prueba piloto del proyecto 'Exploradores STEM JCyL' que se desarrollará en 37 centros de Castilla y León con el objetivo de estimular el interés y la vocación en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en edades tempranas Como novedades, integrar a las familias en una escuela de padres e involucrar a los clústeres de la Comunidad mediante mentorías y visitas a empresas.

Esta iniciativa se enmarca en la apuesta del Ejecutivo autonómico por políticas educativas para fomentar las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) entre el alumnado más joven de la Comunidad.

En este contexto, se enmarca la nueva iniciativa que desarrollarán durante el curso 2025-2026 entre las consejerías de Economía y Hacienda y de Educación para alumnos, preferentemente de 3 de Primaria en 37 centros sostenidos con fondos públicos de Castilla y León.

Precisamente, la Administración autonómica ha subrayado que el proyecto 'Exploradores STEM JCyL' cuenta con "importantes novedades" respecto a otras iniciativas similares.

Así, la participación en el mismo no se limita por género, promoviendo vocaciones en todo el alumnado desde una perspectiva inclusiva; integra a las familias en una escuela de padres STEM, con sesiones formativas y encuentros con empresas; involucra a los clústeres de Castilla y León; y, finalmente, conecta con el tejido empresarial, mediante mentorías y visitas a empresas, fortaleciendo la orientación profesional temprana.

En concreto, cada alumno participante recibirá tres paquetes educativos, diseñados en forma de módulos progresivos y compuestos por materiales manipulativos, reutilizables, seguros y sin necesidad de pantallas, que favorecen el aprendizaje activo y el trabajo por proyectos.

Estas cajas podrán contener componentes eléctricos como cables, interruptores, soportes de batería, motores, bombillas LED, zócalos de conexión* y tarjetas de actividades o plantillas de montaje.

Po su parte, el profesorado recibirá una sesión de formación al inicio del programa y, adicionalmente, se les facilitará recursos audiovisuales y guías didácticas, así como asesoramiento para facilitar el desarrollo e implantación del programa en el aula.

Finalmente, los progenitores (no solo del alumnado de tercero, sino de todo el centro) podrán participar también en sesiones de formación, reconociendo su papel fundamental en el proceso educativo y en la consolidación de un entorno de aprendizaje colaborativo.

Cada trimestre, los alumnos participantes desarrollarán un proyecto STEM en horario lectivo y, para llevarlo a cado, contarán, además, con una sesión inspiradora de un mentor STEM.