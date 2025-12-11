La Junta incorpora cuatro municipios zamoranos al programa Rehabitare de rehabilitación de viviendas para alquiler

Las autoridades, durante la firma del convenio - JCYL

ZAMORA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha incorporado los municipios zamoranos de Otero de Bodas, San Cebrián de Castro, El Perdigón y Pedralba de la Pradería al programa Rehabitare de rehabilitación de viviendas para alquiler con una inversión de más de 400.000 euros.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha firmado este jueves, en la localidad de Villalpando, los protocolos con los ayuntamientos zamoranos de los mencionados municipios.

El objetivo de esta iniciativa es incrementar el parque público de alquiler social de la comunidad y fijar población en el medio rural, a través de la recuperación de inmuebles en desuso que sean de titularidad municipal.

Su finalidad prioritaria es atender las necesidades habitacionales de los colectivos de especial protección, particularmente de los jóvenes.

Precisamente, el responsable autonómico del ramo ha destacado que esta iniciativa permite recuperar edificios que puedan ser destinados al alquiler social, de manera que se consigue optimizar los recursos municipales, restaurar inmuebles valiosos patrimonialmente, revitalizar los espacios tradicionales del entramado urbano municipal y, sobre todo, fijar población en el medio rural con la puesta a disposición de las viviendas rehabilitadas, en régimen de alquiler social, en favor de los colectivos más vulnerables.

Además, se configura como un instrumento de reactivación económica y de creación de empleo en el medio rural, gracias a la implicación de las empresas locales en las obras de rehabilitación que se acometan a su amparo.

VIVIENDAS REHABILITADAS

Las viviendas rehabilitadas hasta la fecha en la provincia de Zamora han sido 63 y la previsión hasta finalizar la legislatura es rehabilitar siete nuevas viviendas, por lo que el mandato terminará con 70 viviendas incorporadas al parque público de alquiler, con una inversión de 4,43 millones.

Las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha en la Comunidad son 635, de las cuales 473 corresponden a la Junta, 35 al protocolo Junta-Obispados y 127 al convenio Junta-Diputaciones, con una inversión total de 38,63 millones.

La previsión hasta final de la legislatura es rehabilitar otras 59 nuevas viviendas con una inversión de 5,71 millones, con el objetivo de terminar el mandato con 694 viviendas incorporadas al parque público de alquiler, con una inversión de 44,34 millones.

La actuación en Villalpando En lo tocante a Villalpando, la localidad que ha acogido la firma del convenio, la Junta de Castilla y León ha rehabilitado la vivienda situada en la calle Cruces 6 del municipio. La intervención se integra en un edificio de titularidad municipal construido en torno a 1970, inicialmente destinado a alojamiento de maestros y ubicado dentro del complejo educativo donde se encuentran el CEIP 'La Inmaculada y el IES Tierra de Campos.

La vivienda, de 71,41 metros cuadrados útiles en estado inicial (69,49 metros cuadrados tras la rehabilitación) y 83,06 metros cuadrados construidos, presentaba un estado aceptable pero con importantes carencias en materia de habitabilidad y eficiencia energética, incluyendo la ausencia de aislamiento en fachada, carpinterías metálicas obsoletas y una instalación interior inacabada.

La actuación ha consistido en la mejora integral de la envolvente térmica (trasdosados con aislamiento, falso techo aislado), la renovación de carpinterías exteriores con sistemas de aluminio con rotura de puente térmico y vidrio de alta eficiencia, la instalación completa de calefacción y ACS mediante aerotermia, la renovación de todas las instalaciones y sanitarios, la actualización de revestimientos y suelos y la incorporación de mobiliario básico de cocina.

El resultado final permite alcanzar una calificación energética D y destinar la vivienda al alquiler social. La inversión total asciende a 51.910,89 euros.