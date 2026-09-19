La Junta incorpora a diez personas con discapacidad intelectual a su plantilla con un puesto de trabajo fijo

VALLADOLID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha adjudicado destino a diez personas con discapacidad intelectual que han superado el proceso selectivo convocado para el acceso a la categoría profesional de personal subalterno de la Administración autonómica.

Tras completar el proceso, los diez aspirantes comenzarán ahora a desempeñar las funciones propias de sus puestos como empleados públicos de la Administración autonómica.

La integración de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, y también en el empleo público, es una "prioridad" para el Ejecutivo autonómico, ya que el acceso a un trabajo estable supone, para cualquier persona, "mucho más que incorporarse a un puesto: significa ganar autonomía, desarrollar capacidades y contar con una mayor seguridad para construir un proyecto de vida".

La Junta mantiene además una reserva para las personas con discapacidad superior a la establecida con carácter básico por la normativa estatal, según ha destacado la Administración autonómica a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Mientras que el Estatuto Básico del Empleado Público establece una reserva mínima del siete por ciento de las vacantes, la Ley de la Función Pública de Castilla y León eleva este porcentaje hasta el diez por ciento.

En este proceso selectivo, convocado específicamente para personas con discapacidad intelectual, se ofertaron diez plazas de personal subalterno, que han sido cubiertas en su totalidad.

El proceso se desarrolló mediante un sistema de concurso-oposición, con una fase de oposición formada por un ejercicio teórico y otro práctico y una fase de concurso en la que se valoraron distintos méritos, como la experiencia profesional, la formación y otras titulaciones.

RECONOCIMIENTO A SU ESFUERZO

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, destaca que para estas diez personas, superar el proceso selectivo y conseguir una plaza en la Administración supone el "reconocimiento a su esfuerzo y a su preparación".

"Pero, sobre todo, supone tener la oportunidad de incorporarse al mundo laboral, asumir nuevas responsabilidades y encontrar en el trabajo un espacio para crecer, relacionarse y ganar autonomía", ha expresado.

Para facilitar el acceso a este proceso selectivo, la Consejería de la Presidencia, a través de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP), puso a disposición de los aspirantes un temario adaptado a lectura fácil, elaborado con la colaboración del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

Esta adaptación permitió acercar los contenidos del proceso selectivo a las necesidades de las personas participantes.

En la adjudicación de los destinos se han tenido en cuenta las circunstancias de cada uno de los diez aspirantes, tal y como establecía la convocatoria, con el objetivo de facilitar su incorporación efectiva al puesto de trabajo y su integración en el entorno laboral.

La resolución, publicada en el BOCyL, adjudica los diez destinos: siete en Salamanca y uno en cada una de las provincias de Burgos, Palencia y Zamora.

González Gago subraya que detrás de cada uno de estos diez destinos hay una persona que ha estudiado, se ha preparado y ha superado un proceso selectivo, y que ahora tiene ante sí la oportunidad de desarrollar su trabajo y formar parte de un equipo.

"La Administración tiene que estar a la altura de ese esfuerzo y ofrecer las condiciones necesarias para que puedan desempeñar su trabajo con plena normalidad y desarrollar su actividad profesional con autonomía", ha reflexionado en este sentido.

Con esta adjudicación, la Junta da un nuevo paso en la incorporación de personas con discapacidad intelectual al empleo público y en la construcción de una Administración en la que "todas las personas puedan desarrollar sus capacidades y aportar su trabajo al servicio de los ciudadanos".