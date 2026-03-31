La Junta incrementa el parque público en 82 viviendas en León con 4,55 millones de inversión

LEÓN 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha incrementado el parque público en 82 viviendas en la provincia leonesa con 4,55 millones de inversión a través del programa Rehabitare.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suarez Quiñones, ha firmado este martes con responsables municipales la adhesión de los ayuntamientos leoneses de Oencia, Noceda del Bierzo, Villablino, Crémenes, y Villaornate y Castro al programa Rehabitare que promueve la Junta.

Esta iniciativa tiene como objetivo incrementar el parque público de alquiler social de la Comunidad y fijar población en el medio rural, a través de la recuperación de inmuebles en desuso que sean de titularidad municipal. Su finalidad prioritaria es atender las necesidades habitacionales de los colectivos de especial protección, particularmente de los jóvenes.

Ello permite recuperar edificios que puedan ser destinados al alquiler social, de manera que se consigue optimizar los recursos municipales, restaurar inmuebles valiosos patrimonialmente, revitalizar los espacios tradicionales del entramado urbano municipal y, sobre todo, fijar población en el medio rural con la puesta a disposición de las viviendas rehabilitadas, en régimen de alquiler social, en favor de los colectivos más vulnerables.

Además, también se configura como un instrumento de reactivación económica y de creación de empleo en el medio rural gracias a la implicación de las empresas locales en las obras de rehabilitación que se acometan a su amparo.

Las viviendas rehabilitadas hasta la fecha en la provincia de León, incluyendo las correspondientes a los protocolos suscritos este martes, ascienden a 82 tras una inversión total de 4,55 millones.

Rehabitare es fruto de la colaboración entre administraciones y entidades, ha señalado la Junta, que ha recordado que en 2018 varios obispados se adhirieron al programa firmando protocolos de colaboración con la Junta para la rehabilitación de casas rectorales con la finalidad de dedicarlas al alquiler social.

Concretamente firmaron las diócesis y archidiócesis de Ávila, Burgos, León, Astorga, Palencia, Ciudad Rodrigo, Salamanca, Segovia y Zamora. Hasta el momento se han rehabilitado ya 36 viviendas con un presupuesto de 1,99 millones de euros.

OTROS ACUERDOS

Además, en julio de 2020 se firmaron los protocolos de colaboración entre el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y los de las nueve diputaciones de la Comunidad, con la misma finalidad y el reto de ampliar la oferta pública de alquiler social en el medio rural.

Posteriormente, se firmaron los convenios Rehabitare 2021-2024 entre la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y las nueve diputaciones y se estableció una financiación que alcanza los 4.264.000 euros, aportada al 50 por ciento por cada una de las administraciones, para la rehabilitación de 82 viviendas.

Finalizadas las actuaciones de estos convenios y ante el éxito obtenido, ambas instituciones pusieron de manifiesto la necesidad de realizar un nuevo convenio 2024-2027 para llevar a cabo 88 actuaciones por un montante de 9.152.000 euros. Así, se firmó el pasado 30 de septiembre de 2024 en Palencia el protocolo entre las nueve instituciones provinciales y el presidente de la Junta.

Posteriormente se han firmado los convenios entre los presidentes de las diputaciones y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

En el caso de León se prevé realizar ocho actuaciones hasta el 2027 con un montante total de 832.000 euros.

CASI 40 MILLONES

Las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha en la Comunidad son 640, de las cuales 476 corresponden a la Junta de Castilla y León, 36 al protocolo Junta-Obispado y 128 al convenio Junta-Diputación, con una inversión total de 38,6 millones.

Una vez firmados los convenios de adhesión al programa Rehabitare de los municipios leoneses, el consejero ha visitado un inmueble objeto de intervención en el marco de esta iniciativa pública, rehabilitado con una inversión de 96.800 euros, en Audanzas del Valle (La Antigua)

Se trata de la rehabilitación del edificio existente en la Calle Mazadín, que en la actualidad se encuentra desocupado y sin uso específico. Antiguamente las dos plantas del edificio eran las escuelas de la localidad.

El edificio dispone de dos plantas donde se ubica un pequeño núcleo de aseos y el resto de la planta es diáfana, destinada a antigua aula. Ambas plantas están comunicadas con una escalera situada en el interior de la edificación, pero con condiciones exteriores. Se pretende rehabilitar el inmueble y crear en planta primera una vivienda social.

Para recuperar las condiciones adecuadas de habitabilidad, se llevó a cabo una reestructuración y rehabilitación de la vivienda, centrándose en la primera planta. Se redistribuyó el espacio interior para configurar un nuevo programa de vivienda compuesto por salón-cocina-comedor, dos dormitorios y un baño.

Las obras de rehabilitación incluyen la demolición de tabiquería, alicatados, solados e instalaciones, así como el desmontaje de carpinterías exteriores e interiores. Se ejecuta una nueva distribución con tabiquería de ladrillo, enlucido de yeso y trasdosado de fachada con sistema autoportante de pladur con doble placa y aislamiento de lana mineral.

Además, se renovaron los alicatados en la cocina y el baño, se aplicó pintura plástica en los paramentos y se instalaron nuevos solados. Se renovará la carpintería, la instalación eléctrica, la fontanería y el saneamiento, además de la instalación de una hidroestufa de pellets.

Como resultado, la vivienda reformada cuenta con una superficie útil de 58,70 metros cuadrados y una superficie construida de 72 metros cuadrados.

MEDIDAS

Esta nueva actuación forma parte de las ya iniciadas por la Junta en otros programas que tienen como objetivo incrementar el parque público de vivienda a través de la promoción, la rehabilitación o la compra. Todo ello con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda a quienes más lo necesitan, especialmente a los jóvenes, tanto en compra como en alquiler.

Al inicio de legislatura, el parque público existente en la Comunidad era de 9.035 viviendas en alquiler o venta, correspondiendo 1.238 de ellas a la provincia de León, con 1.055 en venta y 183 en alquiler. A esto la Junta pretende sumar otras 454 viviendas más.

En concreto, a las 82 viviendas del programa Rehabitare comentadas, hay que añadir que se están ejecutando 203 viviendas para venta con descuento del 20 por ciento del precio de adquisición para jóvenes (en colaboración con la Diputación de León); otras 120 viviendas para alquiler asequible de jóvenes bajo la modalidad de vivienda colaborativa; 38 viviendas de camineros, y otras 11 viviendas son adquiridas por la Junta para su incorporación al parque de alquiler. Todo ello será posible gracias a una inversión que supera los 60 millones de euros.

A ello se suman las viviendas que han adquirido familias jóvenes en Castilla y León gracias a la línea de avales puesta en marcha por la Junta hace más de un año y que ha supuesto la firma de 228 préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda en la provincia de León.

Además de estos programas, el de ayudas al alquiler para todas las personas que cumplen y justifican los requisitos de la convocatoria, con una subvención superior cuando se trata de jóvenes y cuando es un alquiler en el medio rural, junto con las ayudas de reto demográfico que da la Consejería a proyectos de pequeños ayuntamientos, entre ellos por ejemplo al rehabilitación de una escuela en desuso para transformarla en un bar-restaurante en Ribota de Sajambre, conforman algunas medidas del conjunto de líneas de una política de vivienda audaz e innovadora realizada por la Junta de Castilla y León.