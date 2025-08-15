La Junta inicia el suministro de agua y alimentos al ganado afectado por los incendios

Varios bomberos tratan de extinguir un fuego, a 13 de agosto de 2025, en Miñambres de la Valduerna, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

Las organizaciones agrarias apelan a la reflexión en un escenario "cada vez más común"

VALLADOLID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha anunciado este viernes que la Junta de Castilla y León ha activado ya el abastecimiento de agua y alimentos para los ganaderos afectados por los incendios forestales, una de las primeras medidas acordadas en el marco del plan integral de recuperación anunciado el pasado 13 de agosto por el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco.

González ha explicado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que esta actuación se coordinará de forma inicial a través de los servicios territoriales y, más tarde, con los ayuntamientos, con el objetivo de que los ganaderos puedan acceder a los suministros necesarios, "siendo conscientes de que en muchas zonas los incendios siguen activos, lo que puede complicar el acceso".

La consejera ha comparecido tras un Consejo Agrario extraordinario en el se han analizado las consecuencias de los fuegos sobre el sector, mientras las organizaciones agrarias han pedido "unidad institucional para proteger el medio rural" y han apelado a la reflexión ante un escenario "cada vez más común".

En este marco, el Consejo ha abordado medidas "a corto, medio y largo plazo" que se concretarán en el próximo Consejo de Gobierno, entre ellas garantizar el cobro de la PAC, regenerar pastos y reparar infraestructuras como caminos agrícolas, mercados, abrevaderos y colmenas.

En concreto, el presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, ha pedido a la Junta que todas las ayudas necesarias lleguen a los afectados para evitar pérdidas económicas y compensar el lucro cesante "en los años venideros".

"PRIORIDAD INMEDIATA"

Así, ha reclamado que la alimentación y el agua para la cabaña ganadera sean "la prioridad inmediata", así como la reparación de infraestructuras y el levantamiento de los pastos lo antes posible, a la vez que ha advertido de que los incendios "no son un hecho excepcional", po lo que, a su juicio, se deben modificar las políticas agrícolas y medioambientales.

Igualmente, Dujo ha lamentado las "declaraciones políticas estrambóticas" de la última semana que, en su opinión, "lo único que hacen es echar leña al fuego": "No es momento de avivar las discrepancias, sino de apoyarse unas administraciones a otras para salvar lo nuestro, que es el medio rural de los agricultores, de los ganaderos y los habitantes de nuestros pueblo".

Por su parte, el responsable de UCCL Valladolid, Valentín García, ha lamentado la "descoordinación" que, en algunos momentos, "ha afectado a vecinos que trataban de proteger su patrimonio", y ha recordado que en estas labores "han perdido la vida".

Además, García ha incidido en "la necesidad" de replantear las políticas medioambientales que, a su juicio, se están "priorizando" frente a las agrarias y ganaderas, al advertir que "sin agricultores, sin ganaderos y sin habitantes en el medio rural, es mucho más fácil que un incendio se propague".

Por último, el coordinador de COAG Castilla y León, Lorenzo Rivera, ha señalado "la necesidad" de analizar a futuro las políticas de prevención ante las "condiciones extremas" de calor y viento que "sufre una Comunidad con más de un 55 por ciento de masa forestal, la mayor de España".

Asimismo, Rivera ha reclamado medios de prevención "acordes al siglo XXI" para evitar que incendios como los registrados en los últimos años "vuelvan a arrasar decenas de miles de hectáreas".