Junta iniciará la segunda quincena de octubre los anticipos de la PAC

Ángel Gómez Durante Su Participación En La Jornada Sobre Tecnología En Ceral Y Forraje. - JCYL

PALENCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Política Agraria Comunitaria, Ángel Gómez, ha asegurado este martes que el Gobierno regional iniciará en la segunda quincena del mes de octubre el abono de los anticipos correspondientes a la campaña 2025 de la PAC.

Así lo ha puesto de manifiesto Gómez durante su participación en en la jornada 'Tecnología en cereal y forraje', organizada por la Cooperativa Agraria Regional (CAR) y la Junta Central de Usuarios del Bajo Carrión (JCUBC) y que se ha celebrado este martes en la localidad palentina de Carrión de los Condes.

Gómez ha aseverado que Castilla y León "es la comunidad que mejor gestiona los anticipos de todo el país, tal y como atestiguan los datos año tras año", a lo que ha añadido que el pago que se iniciará en aproximadamente un mes "representará el 70 por ciento de los importes totales", lo que permitirá dotar de liquidez a las explotaciones.

Finalmente, Ángel Gómez también se ha referido a la propuesta para la nueva PAC presentada por la Comisión Europea el pasado mes de julio y ha recordado que la Junta "ya ha manifestado que no está de acuerdo".

El director ha explicado que la postura de la Junta está determinada por la declaración institucional consensuada y suscrita con las OPAS el pasado mes de mayo, a la que se sumó Urcacyl posteriormente.

En este sentido, Ángel Gómez ha recordado que la consejera de Agricultura, María González Corral, este lunes ya "transmitió ayer la al propio ministro" que Castilla y León "apuesta por una PAC con un presupuesto fuerte, que mantenga los dos pilares y que apueste por los agricultores y ganaderos profesionales".