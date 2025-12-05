La Junta insta a la CAM a intervenir en el Hospital de Torrejón de Ardoz para "revertir inmediatamente" la situación

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, durante su visita al Complejo Asistencial de León. - EUROPA PRESS

LEÓN, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, ha manifestado este viernes que el Gobierno de la Comunidad de Madrid (CAM) debe intervenir en el Hospital de Torrejón de Ardoz y "revertir inmediatamente" la situación generada por la polémica surgida en torno a dicho centro hospitalario, gestionado por Ribera Salud, tras salir a la luz el audio en el que su CEO, Pablo Gallart, instaba a rechazar pacientes o prácticas no rentables.

"Verdaderamente me parece una situación absolutamente horrible. Me parece que si eso es así, como se cuenta, y no tengo por qué dudarlo, hay que revertir inmediatamente y la Comunidad de Madrid debe intervenir en ese hospital", ha apostillado.

Además, ha garantizado que en Castilla y León no se producen situaciones de similares características ya que no hay ningún hospital con ese mismo modelo de colaboración público-privada. "Nosotros no tenemos ningún problema porque no tenemos ningún hospital en el cual se gestione la asistencia sanitaria por parte de una entidad privada", ha insistido.

En este contexto, ha apuntado que Castilla y León es la tercera comunidad autónoma de España con menor dedicación de su presupuesto a conciertos externos. "Aquí solamente utilizamos el tema externo cuando no nos queda más remedio y no tenemos ningún modelo de hospital que se gestione como el hospital de Torrejón. Por lo tanto, seguridad absoluta", ha recalcado.

Alejandro Vázquez se ha pronunciado de este modo en el Hospital de León, donde ha visitado el nuevo equipamiento tecnológico acompañado por el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego y el gerente del Complejo Asistencial, Alfonso Rodríguez-Hevia González.