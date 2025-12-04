La Junta invertirá 900.000 euros en dos puntos limpios en Grijota (Palencia) y Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Archivo - Puntos limpio. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado una inversión total de 901.631 euros para la redacción de proyectos y ejecución de obras de dos nuevos puntos limpios en Grijota (Palencia) y Ciudad Rodrigo (Salamanca).

Estas actuaciones, cofinanciadas con fondos europeos Next Generation, reforzarán la recogida selectiva y la gestión sostenible de residuos urbanos en 13 municipios en el marco del Proyecto Estratégico dotado con 25 millones de euros.

En concreto, se han autorizado 443.128 euros destinada a la redacción del proyecto técnico y la ejecución de obras de la construcción de un punto limpio en el término municipal de Grijota (Palencia) para la recogida, clasificación y almacenaje de residuos urbanos procedentes del citado municipio.

Por otra parte, también se ha autorizado una inversión de 458.503 euros para la construcción de un punto limpio en el término municipal de Ciudad Rodrigo para la recogida, clasificación y almacenaje de residuos urbanos procedentes de los municipios de la Mancomunidad de Riberas del Águeda, Yeltes y Agadón (Salamanca) que incluye los doce términos municipales siguientes: Alba de Yeltes, Aldehuela de Yeltes, La Atalaya, Ciudad Rodrigo, Dios le Guarde, Monsagro, Morasverdes, Sancti-Spíritus, Serradilla del Arroyo, Serradilla del Llano, Tenebrón y Zamarra.

Los puntos limpios de recogida selectiva ocupan una superficie aproximada de 2.500 metros cuadrados y el diseño de la distribución en planta realiza en un nivel. La instalación tendrá una superficie pavimentada de solera de hormigón pulido sobre zahorra con cerramiento perimetral mediante fábrica de bloque y vallado de malla electrosoldada entre pilastras. Dispone de acceso y salida para vehículos con puertas de seis metros y de una zona de maniobras de giro de 18,20 metros.

DISTRIBUCIÓN

Se prevé la disposición de ocho contenedores exteriores de residuos voluminosos para plásticos, metales, madera, restos de poda, muebles y enseres, colchones y somieres, escombros mezclados y escombros a base de yeso.

La totalidad de las fracciones, a excepción de los contenedores para voluminosos y los de uso urbano (vidrio, cartón, ropa y envases ligeros), se situarán bajo marquesina de protección frente a la intemperie (almacenamiento de RAEE, resto de fracciones como pilas y baterías, residuos domésticos peligrosos, etcétera, así como el espacio previsto para los que puedan reutilizarse para reciclado).

Estas marquesinas estarán dotadas de cierre perimetral que evite el acceso incontrolado, estarán pavimentadas de hormigón y dispondrán de sumideros para la recogida de eventuales vertidos y lixiviados a depósitos estancos. Se dispondrá de una oficina-aseo prefabricada, que permita la actividad de inspección y gestión del centro.

El proyecto contempla la señalización de orientación e información para los usuarios, un sistema de pesaje y un sistema de videovigilancia.

Estas actuaciones se integran en el Proyecto Estratégico de nuevos Puntos Limpios Fijos, mejora de los existentes y nuevos Puntos Limpios Móviles que promueve la Junta de Castilla y León con un porcentaje del 82,64 por ciento de fondos europeos Next Generation y un 17,36 por ciento de fondos propios, con una inversión de 25 millones de euros.