La Junta lamenta "un nuevo retraso" en la Sectorial de Migración y pide al Ministerio que vuelva a convocar la reunión

VALLADOLID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha lamentado este domingo "un nuevo retraso" en la Comisión Sectorial de Migración ante la cancelación del Ministerio de Inclusión de la reunión que estaba prevista para este lunes, 20 de noviembre.

El motivo por el que han cancelado la reunión es la falta de quórum de los representantes de las comunidades y ciudades autónomas al ser menos de la mitad (nueve) los que podían asistir, según señalan a Europa Press fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Sin embargo, según ha informado la Junta en un comunicado, "la confirmación de asistencia a esta Conferencia no es obligatoria, por lo que el número de confirmados no es un hecho determinante para su cancelación y, además, existe la posibilidad de delegación del voto en otra de las comunidades asistentes".

"Por otra parte, lo que no se confirma en ningún momento es la asistencia del ministro a la reunión", han añadido en el comunicado.

Por ello, desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta han instado al Ministerio a que vuelva a convocar la citada conferencia, en tiempo y forma, lo antes posible, "ante la importancia de los temas a tratar y teniendo en cuenta que su convocatoria fue solicitada por varias comunidades hace ya un mes".

Desde 2018 no se ha convocado a las comunidades a esta Conferencia Sectorial, tiempo en el que se han producido "dos importantes crisis humanitarias y migratorias muy graves" que, sumadas "a esta nueva cancelación", "demuestra el poco compromiso del Ministerio y del Gobierno de España con el problema de la inmigración".

NUEVA REUNIÓN

La reunión, convocada el pasado 6 de noviembre por el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, tendrá una nueva fecha que se conocerá más adelante.

Escrivá mantuvo el pasado 31 de octubre una reunión informativa por viodeoconferencia con los consejeros de asuntos migratorios de las 17 comunidades autónomas, así como con responsables de 22 ayuntamientos de las mayores ciudades de España y de las que están acogiendo mayor número de personas migrantes en relación a su población y con la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), María José García Pelayo; y el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas

En la reunión, las autonomías exigieron la celebración de una conferencia sectorial ante la crisis migratoria. También esta reunión ha sido una demanda del PP que criticó la inacción del Gobierno "que no ha hecho nada hasta este momento, hasta que Pedro Sánchez no ha sentido la presión del Gobierno de Canarias, y del resto de comunidades y municipios, pidiendo una conferencia sectorial que no se ha convocado, se ha convocado una reunión informativa".