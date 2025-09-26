Junta y Lares forman a 800 profesionales para avanzar en la implantación del nuevo modelo de atención residencial

VALLADOLID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta y la entidad del Tercer Sector Lares han formado a 800 profesionales a través de 27 cursos desde 2023 para implantar el nuevo modelo de atención residencial centrado "en la persona, más humano, que convierte las instalaciones en la continuidad del hogar y de la vida cotidiana del usuario y, sobre todo, que coloca a este en el centro de la toma de decisiones".

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha insistido en que en todo este proceso tiene un papel "clave" la formación de ahí que haya valorado el acuerdo con Lares, que agrupa residencias sin ánimo de lucro, y que hoy ha celebrado su trigésimo aniversario.

La número dos del Gobierno, que ha inaugurado los actos por este aniversario en el PRAE de Valladolid, ha detallado que la asociación dispone de 87 centros en la Comunidad y más de 4.000 profesionales a los que ha felicitado por sus tres décadas de "compromiso y trabajo" en el cuidado de más de 6.500 castellanoleoneses pertenecientes a colectivos "más vulnerables, como personas mayores y dependientes".

Blanco ha subrayado que la formación está orientada a que los trabajadores se aclimaten a una nueva forma de entender los cuidados de larga duración, tanto desde el punto de vista organizativo -instalación de unidades de convivencia- como de la concepción del propio centro, ahora 'multiservicios' abiertos a la sociedad, que facilitan el desarrollo de los proyectos de vida y que sitúan a la persona en el centro.

Este modelo de atención centrado en la persona debe implantarse en todas las residencias, públicas y privadas, las cuales se tienen que adaptar al sistema de unidades de convivencia.

La Junta ya ha venido instaurándolo en los centros de Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid, pero también en las residencias de nueva generación de Salamanca, Zamora -en marcha en 2026- y la futura de Ávila. Ello responde al "compromiso" del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de brindar a los mayores y dependientes "una atención y asistencia de calidad".

Al hilo de estas palabras, la 'número dos' del Gobierno autonómico ha recordado que Castilla y León tiene la "mejor tasa de cobertura" de España en cuanto a plazas residenciales para personas mayores de 65 años -un 7,69 por ciento frente al 4,08 por ciento nacional y un 80 por ciento con financiación pública- tal y como arrojan los informes que elabora la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

De hecho, en el último Índice DEC, los Servicios Sociales de la Comunidad se situaron a la cabeza con una nota de 7,73 sobre 10, la mayor de toda su historia y que superó holgadamente al 5,46 del conjunto del país. De esta puntuación se desgrana también que Castilla y León es la primera en cobertura de plazas residenciales con financiación pública para mayores de 75 años, un 11,82 por ciento frente al 5,89 nacional, es decir, el doble. Y lo mismo sucede en residencias para personas con discapacidad: un 4,55 por ciento de tasa de cobertura frente al 1,72 del conjunto de España.

LIBRE DE SUJECIONES

Los centros residenciales sin ánimo de lucro con los que cuenta Lares en Castilla y León no sólo avanzan en la implantación del nuevo modelo de atención impulsado por la Junta, sino que también continúan implantando un sistema "de cuidados libre de sujeciones, filosofía compartida y promovida por el Ejecutivo autonómico", ha recordado la vicepresidenta.

De hecho, la residencia que la Fundación Hospitalarias tiene en Burgos y que gestiona la entidad ha recibido, por parte de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, la placa que acredita que el centro cumple con su programa 'Desatar' y no utiliza ningún sistema que implique sujetar a alguno de sus residentes. Se trata del quinto centro de la Comunidad que obtiene dicho reconocimiento, ligado a la salvaguarda del bienestar de las personas sin minar su dignidad.

SOLEDAD NO DESEADA

Además de los servicios de atención y cuidados a las personas mayores y en situación de dependencia, y de la formación de profesionales, Lares Castilla y León colabora con la Junta en la lucha contra la soledad no deseada.

Concretamente, los centros residenciales de la entidad son puntos de encuentro donde se detectan y atienden casos de personas en esta situación. Aunque también forma parte de la 'Red amiga', centrada en la ayuda a estos castellanos y leoneses y que viene recogida en el 'Plan de acción de Castilla y León contra la soledad no deseada y el aislamiento social'.

Desde Lares, su presidente en Castilla y León, Jorge Sainz, ha asegurado que en todo este tiempo la entidad no ha perdido "nunca" los valores que les guían en la atención de las "personas más vulnerables y, en muchos casos, en riesgo de exclusión social".

"Muchas veces llegamos donde otros no llegan porque estamos atendiendo a personas muy vulnerables en centros rurales donde atendemos a aquellas personas con escasos recursos, personas que necesitan seguir viviendo en sus localidades para no perder el arraigo de la familia, de los amigos, de los vecinos, donde incluso a nuestros mayores les están cuidando su propia familia. Con lo cual, motivo de satisfacción, donde nos vamos a reencontrar amigos, poner en valor a aquellas personas que pusieron hace 30 años este proyecto en marcha, un proyecto que sigue muy vivo", ha subrayado.