La Junta licita la redacción del proyecto de reforma del Centro de Salud de Baltanás (Palencia) por un millón de euros

PALENCIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León saca a licitación, mediante procedimiento abierto, la redacción del proyecto para la obra de reforma del Centro de Salud de Baltanás, actuación que supondrá una inversión de 1.098.000 euros y se desarrollará en el marco de la Programación plurianual de la Dirección General de Calidad e Infraestructuras Sanitarias en materia de Infraestructuras de Atención Primaria.

Se trata así de dar ofrecer una asistencia sanitaria de calidad a los 2.034 usuarios del centro, tal y como ha adelantado la Junta de Castilla y León en un comunicado.

La intervención prevista supondrá una reforma integral del actual centro de salud para solucionar los problemas arquitectónicos que presenta el edificio. El proyecto redistribuirá los espacios interiores para dotar al centro de un mejor aprovechamiento, acorde a las necesidades asistenciales de la zona.

A esta zona básica de salud pertenecen 2.034 usuarios con tarjeta sanitaria de nieve municipios: Antigüedad, Baltanás, Castrillo de Don Juan, Cevico Navero, Espinosa de Cerrato, Hérmedes de Cerrato, Reinoso de Cerrato, Villaconancio y Villaviudas.

El actual Centro de Salud de Baltanás fue construido en 1950, inicialmente como equipamiento educativo para albergar las escuelas del municipio, pero en 1980 se adecuó para uso asistencial. El edificio está distribuido en dos plantas sobre una superficie total construida de 1.037 metros cuadrados y una superficie útil de 610 metros cuadrados.

La intervención propuesta consiste en reformar el edificio principal con el fin de adaptar la infraestructura a las demandas actuales de la población, teniendo en cuenta que, según las Normas Urbanísticas Municipales (NUM) de Baltanás, el centro de salud se considera elemento protegido con nivel de protección estructural.

Para la redacción del proyecto de reforma la empresa licitadora deberá tener en cuenta en su propuesta las exigencias organizativas y de espacios de acuerdo con el Plan Funcional del centro de salud aprobado el año pasado.

En Atención Primaria se configura un espacio total de 186 metros cuadrados para albergar dos consultas de medicina general, dos de enfermería, una de pediatría, una consulta polivalente, una sala de lactancia, una consulta para técnicas y curas, una consulta de matrona y seis salas de espera. Además, el centro de salud continuará prestando asistencia urgente a través de su Punto de Atención Continuada, con dos consultas, una sala polivalente para curas y extracciones y otras estancias para el personal de guardia en una superficie de 180 metros cuadrados.

Por último, el proyecto contempla una zona de servicios, con seis almacenes y varios aseos (incluyendo uno adaptado para pacientes ostomizados); y una zona de apoyo administrativo en la que se integrarán despachos para la trabajadora social y veterinarios, así como una sala de reuniones y docencia.

El expediente de licitación para la redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para acometer esta obra de reforma ha sido publicado por la Gerencia Regional de Salud en la Plataforma de Contratación del Estado por un presupuesto máximo de 133.100 euros. Los trabajos de reforma deberán ejecutarse en un plazo de veinte meses.