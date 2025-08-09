La Junta licita la rehabilitación de los cuarteles de Arco Ladrillo por 180.000 euros

VALLADOLID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha licitado el concurso para la redacción del proyecto básico de rehabilitación de los cuarteles del antiguo Regimiento de Caballería Conde Ansúrez situados en el Paseo del Arco de Ladrillo de Valladolid por una inversión de 179.510 euros.

En este contexto, el proyecto, realizado a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), tendrá una inversión total prevista estimada en 9,5 millones de euros, según un comunicado de la Junta recogido por Europa Press.

Así, el objetivo de la licitación es seleccionar las "mejores ideas" para rehabilitar y transformar los cuatro edificios y preservar su estructura, tipología y envolvente exterior para adaptarlos como viviendas de promoción pública destinadas fundamentalmente a jóvenes.

En este contexto, el conjunto de los Cuarteles de Artillería, proyectado en 1892 por el coronel Sixto Soto Alonso, está protegido como bien con nivel P3 (estructural y tipológico) en el catálogo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid y su recuperación permitirá "valorar un espacio emblemático de la ciudad".

La parcela, de carácter urbano, cuenta con cuatro edificaciones preexistentes que suman una edificabilidad de 9.112 metros cuadrados de uso residencial y que se distribuyen en dos parcelas de 3.500 metros cuadrados cada una.

Además, el entorno se completará con 19.000 metros cuadrados de espacios libres y 11.600 metros cuadrados para equipamientos públicos.

De esta manera, se prevé la creación de 96 viviendas, mayoritariamente de dos dormitorios, baño y salón-cocina, así como algunas de uno y tres dormitorios para "optimizar los espacios", además que el proyecto contempla zonas comunes en sótano o semisótano y un espacio exterior cubierto para aparcamiento de bicicletas.

Las propuestas deberán justarse al programa funcional y aportar soluciones técnicas y estéticas que optimicen el resultado y garanticen la compatibilidad con los edificios existentes y la actuación se desarrollará bajo los criterios del sello TUYA CALIDAD para asegurar unas "condiciones óptimas de eficiencia energética y calificación tipo A" para todas las viviendas.