La Junta mantendrá la gratuidad del transporte público autonómico con Buscyl y el 100% de las rutas con 71 millones

Archivo - Mañueco, durante la presentación de la tarjeta. - JCYL - Archivo

VALLADOLID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e IA, Cristina Sanchidrián, ha reafirmado el compromiso de la Junta con el programa Buscyl, que mantendrá la gratuidad del transporte público autonómico y el cien por ciento de las rutas actualmente en funcionamiento, a la vez que reforzará los servicios en horas punta, lo que supondrá para este ejercicio un coste de más de 71 millones.

Así lo ha trasladado la titular de Movilidad durante su comparecencia en las Cortes para presentar las líneas de trabajo de su Departamento para la legislatura, en la que ha subrayado que Castilla y León ha sido "pionera" en generalizar la gratuidad de este servicio, medida que ha hecho posible que más de 800.000 personas hayan realizado casi 15 millones de desplazamientos sin ningún desembolso.

"Buscyl ha venido para quedarse", ha remarcado la consejera en una intervención en la que ha señalado que los datos "así lo demuestran", ya que en el primer semestre de 2026 alcanzó los 9,8 millones de viajes, un 27,6 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

Precisamente, ha explicado que es especialmente significativo el crecimiento del transporte interurbano que ha duplicado los viajeros, unas cifras que reflejan que Castilla y León se mueve con Buscyl y, además, se mantendrá el cien por ciento de los servicios y la gratuidad, lo que supondrá para este ejercicio un coste de más de 71 millones.

NUEVA MOVILIDAD PÚBLICA

Pero para ello es "imprescindible" la necesaria coordinación entre el mapa estatal y el mapa autonómico, ha sostenido la titular de Movilidad, un punto en el que se ha referido a la postura de la Administración autonómica en este sentido.

"La Junta siempre ha sido contundente en el rechazo a la supresión de paradas; también en que se atiendan las peculiaridades de nuestra tierra, y en la necesidad de una financiación justa y permanente en caso de transferencias de paradas que son actualmente estatales", ha ahondado.

De hecho, ha incidido en que el Gobierno autonómico quiere mejorar el transporte interurbano autonómico con los nuevos proyectos de explotación, con lo que se dará un "impulso sustancial", por ejemplo, a la movilidad de zonas como Soria, el norte de Burgos y la zona del Tiétar y del Alberche en Ávila.

Además, se ha solicitado al Ministerio que Castilla y León pueda complementar los servicios que se liciten en el mapa estatal a través del mecanismo de "tráficos compartidos", lo que haría posible incrementar la oferta en aquellas rutas estatales que discurren por nuestra comunidad y que no cuenten con servicios suficientes para dar cobertura a los usuarios.

Para avanzar hacia un modelo "más integrado, eficiente y con mejor gestión", la Consejería impulsará la constitución de los consorcios metropolitanos a los que podrán incorporarse otras administraciones.

Este año ya se han sentado las bases para la creación del Consorcio de León con la firma de un convenio, que se implementará en los próximos cuatro años.

TRANSPORTE A LA DEMANDA FLEXIBLE

Por otra parte, la consejera se ha referido al objetivo de potenciar un transporte a la demanda de última generación, con adaptación de rutas y horarios para mejorar las conexiones con centros sanitarios, educativos o de trabajo.

Es el caso del Transporte a la Demanda Flexible, ideado para ofrecer mejores soluciones a las necesidades de desplazamiento de las personas.

En esta legislatura, además, la Consejería potenciará la digitalización e innovación, por lo que se culminará la implantación del sistema de transporte inteligente (ITS), con el que se posicionará al transporte autonómico en la vanguardia tecnológica, teniendo su motor de excelencia en el Centro de Control del Transporte de Castilla y León (CECOCYL).

Entre otras medidas, se quiere impulsar un enfoque integral en la atención a los usuarios y un fortalecimiento de la central de reservas de transporte bajo demanda.

La implantación de la reserva previa es una de las prioridades a establecer, especialmente en las rutas de mayor demanda. Se ofrecerá además una APP que facilitará la relación de los usuarios con BUSCYL, permitiéndoles acceder de forma ágil e intuitiva a los distintos servicios, y se culminará la instalación de las marquesinas y las paradas inteligentes.

OTRAS MEDIDAS

Entre las medidas que la Consejería quiere impulsar en esta legislatura está la descarbonización del transporte, para lo cual, reivindicaremos al Gobierno de España que, en el Plan Social para el Clima que está elaborando, destine fondos suficientes a Castilla y León para poder abordar la renovación de las flotas de transporte, que tan buenos resultados nos ha dado en años anteriores.

Asimismo, se mantendrán las labores de inspección del transporte para contribuir a la seguridad vial y la libre competencia del sector.

La consejera del ramo también ha subrayado que se realizan los trámites para el traspaso de funciones y servicios de aeródromos y helipuertos no comerciales.

Y en cuanto a la red de interés general del sector aéreo de competencia estatal, se demandará que el documento de regulación aeroportuaria (DORA 2027-2031) recoja las aportaciones que hemos realizado.