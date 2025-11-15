La Junta mantiene en Ávila el nivel 2 del Inuncyl ante la alerta naranja y previsión de lluvias para esta tarde

ÁVILA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta mantiene el nivel 2 de emergencia del Plan Inuncyl debido a las previsiones meteorológicas y a las intensas lluvias que se esperan a partir de las 16.00 horas de este sábado.

Así lo ha explicado el delegado territorial, José Francisco Hernández, tras la sesión presencial y telemática del CECOPI, constituido la noche del pasado jueves, y que ha vuelto a reunirse esta mañana ante el posible empeoramiento de la situación tras la "calma tensa" actual.

El delegado ha asegurado estar en contacto toda la mañana con el centro coordinador de emergencias de la Junta y haber recibido de forma constante los informes de la AEMET, y ha asegurado que la situación, por el momento, "es de absoluta normalidad", sin incidencias destacables respecto a las de ayer.

Sí se ha detectado un problema en la carretera de Gredos, la AV-941, "en el punto kilométrico 10", donde el agua ha provocado daños "en la estructura de la propia carretera". Pese a ello, se puede seguir transitando con normalidad.

Hernández ha asegurado igualmente estar en contacto directo con la alcaldesa de El Barco de Ávila, vigilantes ante el caudal del Tormes, y con el alcalde de Navaluenga, municipio por donde pasa el río Alberche, ya que ambos podrían verse afectados por la previsión de lluvia en las cumbres, puesto que se habla de "hasta 200 litros en el plazo de ocho horas en las cumbres de Gredos".

Pese a la estabilidad relativa, los ríos son un elemento vigilado. El Tormes ha descendido "al menos un tercio", pero "si llueve de manera intensa, y estando ya más húmedo el terreno, que no lo estaba al principio de esta borrasca Claudia", podría acelerar el traslado de agua y las crecidas, ha señalado Hernández.

La Junta continúa coordinada con la Guardia Civil e insiste a la población en la necesidad de prudencia, consultar los canales oficiales, "no ir a zonas inundables en ningún caso, ni a tomar fotografía, ni a pasar ratos de ocio, porque puede resultar peligroso".

Además, se mantiene el contacto permanente "con todos los alcaldes, con todas las agrupaciones de protección civil, los cuerpos de fuerza y seguridad, y todo el mundo que puede tener algo que ver con esta emergencia de nivel 2".