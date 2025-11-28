La Junta mejora el firme de la carretera entre Simancas y Puente Duero (Valladolid) con un presupuesto de 432.000 euros

El director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Puerta, visita las obras en la CL-600 entre Simancas y Puente Duero. - JCYL

VALLADOLID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León avanza en sus obras en la carretera CL-600 entre Simancas y Puente Duero, en Valladolid, para la mejora integral del firme con un presupuesto de 432.000 euros.

En un comunicado recogido por Europa Press, la Junta de Castilla y León ha recalcado que reafirma así su compromiso con "un modelo de conservación de carreteras preventivo, que prioriza las actuaciones en aquellos tramos con mayor intensidad de tráfico y relevancia territorial, garantizando una movilidad segura y eficiente para los ciudadanos".

En este marco, el director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Puerta, ha visitado este viernes los trabajos de refuerzo del firme que la Junta de Castilla y León lleva a cabo en el tramo de la carretera CL-600 entre el enlace con la A-62 en Simancas y la glorieta de conexión con la CL-610 en la localidad de Puente Duero, perteneciente al municipio de Valladolid capital.

Se trata de una actuación de 5 kilómetros de longitud, ejecutada sobre una sección de dos carriles de 3,5 metros y arcenes de 1,5 metros, en la que se han empleado 6.300 toneladas de mezcla bituminosa en caliente y que supone una inversión estimada de 432.000 euros.

Durante la visita, Puerta ha subrayado que "la Junta está actuando con rigor y planificación para mantener una red viaria moderna, segura y preparada para el tráfico actual y futuro". Este trabajo "no se basa en promesas, hablamos de obras visibles y tangibles en el territorio", ha añadido.

El director general ha explicado que esta intervención se enmarca en la estrategia de conservación viaria planificada para 2025, que en la provincia de Valladolid cuenta para esta anualidad con una partida de 2.664.007 euros dentro de un contrato plurianual de más de 10 millones de euros, orientada a reforzar la capacidad estructural de los firmes y prolongar su vida útil con criterios de eficiencia inversora.

La Junta recuerda que esta obra se suma a las mejoras desarrolladas recientemente en la CL-610, en una longitud total de 7 kilómetros, que incluye un tramo compartido con la CL-600 en la variante de Puente Duero y que incluyen dos kilómetros de doble calzada y dos enlaces, y un presupuesto de 333.000 euros. En dicho tramo se han aplicado 4.860 toneladas de mezcla bituminosa en caliente.

La inversión global de las dos mejoras asciende a 820.000 euros (765.000 euros destinados a firmes y 55.000 a señalización).

"Estas actuaciones evidencian que la política en materia de carreteras se basa en gestión, mantenimiento y hechos", ha detallado Puerta.

"Trabajamos para que cada inversión mejore la seguridad vial, la fluidez del tráfico y la vertebración territorial", ha descrito.

"La conservación no es un anuncio, es una responsabilidad constante, y Castilla y León seguirá invirtiendo allí donde sea necesario", ha concluido.