La Junta moderniza el centro para personas con discapacidad Fuentes Claras de Burgos con una inversión de 4,6 millones

La vicepresidenta del Ejecutivo autonómico y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, visita el Centro Residencial de Atención a Personas con Discapacidad (Crapdi) Fuentes Blancas de Burgos. - JCYL

BURGOS 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha modernizado el Centro Residencial de Atención a Personas con Discapacidad (Crapdi) Fuentes Blancas de Burgos a través de una inversión de 4,6 millones de euros con cargo a los fondos Next Generation-EU, con los que ha implantado un total de cinco unidades de convivencia y se han llevado a cabo otras reformas para mejorar la atención y la calidad de vida de los residentes.

Con estas obras, la Junta adapta el inmueble al nuevo modelo de atención residencial basado en el sistema de unidades de convivencia, mediante las que se configura un ambiente doméstico en el que los usuarios reciben una atención centrada en la persona, según ha señalado en un comunicado recogido por Europa Press.

Así lo ha explicado la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante su visita al Crapdi burgalés, donde ha asegurado que este modelo también facilita a los profesionales el desarrollo de sus tareas, al haber más espacios y compartidos por un menor número de residentes con el objetivo de garantizar su confort.

La obra ha consistido en la instalación de cinco unidades de convivencia con seis habitaciones cada una de ellas, a las que hay que añadir la habitación para el cuidador, una sala de estar-comedor y un baño accesible con ducha, además de la correspondiente zona de almacén y limpieza.

De este modo, se reduce el número de residentes por habitación, que anteriormente eran de tres o cuatro, para ganar en comodidad e intimidad. De momento, se han recibido dos de las tres fases en las que se ha acometido la reforma.

Junto a la implantación de estas unidades, también se ha llevado a cabo una mejora de la accesibilidad del centro, ya que se ha conectado los niveles existentes con una escalera y un ascensor, se ha reforzado la protección contra incendios y se han renovado todas las instalaciones de la zona de intervención, así como sustituido la carpintería exterior y aislado las fachadas.

Además, una de las actuaciones "más importantes" es el proyecto en marcha para la eliminación de sujeciones, un compromiso de la Junta en el que se trabaja para buscar alternativas y garantizar los cuidados salvaguardando la dignidad de la persona.

La Junta también ha dotado a este centro de modernos sistemas de innovación tecnológica, como cuatro estaciones de Telemedicina Avanzada para medir parámetros y constantes vitales, que a su vez se almacenan en el sistema de información centralizado de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

En este contexto, las cinco unidades de convivencia implantadas en el Crapdi burgalés sumarán próximamente otras dos, las cuales se crearán en la planta baja y contarán con ocho plazas cada una. De este modo, cuando finalice la reforma en su totalidad, estarán operativas siete unidades de convivencia para 87 residentes, a los que se suman 15 usuarios externos del centro de día.