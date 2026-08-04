La Junta no descarta que las reproducciones fuera del perímetro en Piedralaves (Ávila) sean intencionadas

Vista una semana después de que llegara el fuego, a 1 de agosto de 2026, en La Adrada, Castilla y León (España). El delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, ha asegurado que el incendio forestal de Burgohondo evoluciona - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

ÁVILA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, ha apuntado a la posibilidad de que las reproducciones del fuego fuera del perímetro en la localidad de Piedralaves hayan sido intencionadas y ha informado de que están abiertas todas las investigaciones, tanto por parte del Gobierno autonómico como por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

"Es algo realmente preocupante", ha asegurado Hernández que ha reiterado que tanto la intencionalidad como las imprudencias son la mayor parte de las causas y de los orígenes de los incendios forestales por lo que ha vuelto a hacer un llamamiento a la responsabilidad, a la concienciación ciudadana y a la prudencia con una petición expresa a evitar la utilización de maquinaria que pueda poner en peligro el monte ya que una chispa puede propagarse "por miles y miles de hectáreas".

"Estamos todos tan agotados con todas las labores de control y posterior extinción del incendio que esto --la posible intencionalidad de la reproducción fuera de perímetro--, sinceramente, es un dato que induce a la preocupación", ha reiterado.

El delegado territorial de la Junta ha insistido en que hay que analizar el origen de los incendios y ha pedido que si el origen de es la intencionalidad "entre todos hay que hacer lo posible para que eso no sea así".

Dicho esto, ha informado de que la noche ha sido "muy tranquila" con la previsión de que haya vientos fuertes durante la franja horaria comprendida entre las 13.00 y las 16.00 horas "que pueden complicar de alguna manera con alguna reproducción". De momento y hasta la reunión del CECOPI de esta tarde, la Junta mantiene la situación de Índice de Gravedad Potencial 2 en el incendio de Burgohondo.