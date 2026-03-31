La Junta ofrece casi 700 actividades culturales en su programación para abril

Archivo - El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La red de centros culturales de la Comunidad presenta la programación cultural para el mes de abril con 687 actividades repartidas por las nueve provincias, entre los museos autonómicos y provinciales, bibliotecas y archivos de Castilla y León, Palacio Quintanar, Filmoteca y otros centros de referencia, así como la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

La programación incluye 72 exposiciones temporales; 59 visitas guiadas; 58 charlas y conferencias, cursos y encuentros; 48 actividades musicales y conciertos; 139 espectáculos de teatro y artes escénicas; 41 ciclos de cine; 80 actividades de animación a la lectura y presentaciones literarias y 180 cursos, talleres, actividades didácticas y familiares, así como diez actividades online.

Durante este mes, y en coincidencia con el periodo vacacional de Semana Santa, museos, bibliotecas y otros centros de la Comunidad han organizado diversas actividades y talleres infantiles para disfrutar en familia.

Además, otro de los hitos destacados de la programación mensual es la celebración del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, así como del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, contexto en el que las bibliotecas de la Comunidad acogerán lecturas colectivas y diferentes eventos literarios.

Entre los grandes eventos, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte organiza el VI Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León, que se celebra en Palencia del 15 de abril al 24 de mayo.

El evento reivindica el valor de la fotografía en el arte y la cultura de Castilla y León e incluye un amplio programa de actividades y exposiciones en las salas del Museo de Palencia, la Biblioteca Pública o el Archivo Histórico Provincial, así como en otras instituciones culturales como Sala Unicaja, Sala Fundación Díaz-Caneja, Museo del agua y diferentes espacios que mostrarán la obra de artistas de referencia.

CONCIERTOS Y EXPOSICIONES

Asimismo, la OSCyL Joven ofrecerá dos importantes conciertos abiertos al público, el viernes 10 de abril en la Catedral de Palencia, enmarcado dentro del ciclo musical 'Pórtico de Semana Santa y Pascua', y el sábado 11 de abril en el Centro Cultural Miguel Delibes, bajo la batuta de la directora surcoreana Shiyeon Sung.

Igualmente, la agenda musical tendrá como protagonista al pianista Kirill Gerstein, artista residente de la Temporada 2025-2026, en el concierto que ofrecerá los días 10 y 11 de abril con la OSCyL León y bajo la dirección de Thierry Fischer, así como en el recital que interpretará el 12 de abril junto al Ensemble de la OSCyL, dentro del Ciclo Recitales y Música de Cámara.

Por otro lado, el Museo de la Evolución Humana, en Burgos, presenta la muestra 'Mauricio Antón. Arte y paleontología', que reúne más de 80 obras originales, reproducciones digitales y modelos escultóricos del conocido ilustrador paleontológico, que dio un rostro al cráneo de Homo antecessor, conocido como la chica de la Gran Dolina.

En el MUSAC, en León, continúan las exposiciones 'Yoko Ono. Insound and Instructure' y '¿No hay nada como el hogar?' con un amplio programa de visitas guiadas durante la Semana Santa y para realizar en familia, entre ellas la proyección de la película 'Imagine', dirigida por Yoko Ono y John Lennon en 1972, prevista el jueves 16, y la sesión programada el martes 28 con la proyección de 'La Antología Fluxfilm' (1962-1970), editada y titulada por el artista George Maciunas.

Asimismo, el Museo de León ha programado a lo largo del mes visitas monográficas que tienen como objetivo profundizar en el conocimiento de la exposición temporal 'Reina Ella. Urraca I de León (1109 - 1126)', con la oportunidad de contemplar obras venidas de museos europeos y norteamericanos, que vuelven a León.

Por su parte, la exposición de Las Edades del Hombre 'EsperanZa', en Zamora, continúa hasta el 3 de mayo y serán los últimos días para visitar la muestra 'Lo sagrado en lo cotidiano' que alberga el Museo Etnográfico de Castilla y León, hasta el 12 de abril.

En este apartado, la exposición 'El peso del presente', que acoge el Archivo Histórico Provincial de Ávila, se podrá visitar hasta el 20 de abril y la muestra 'Bajo Pluma de Mujer', organizada por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, permanecerá expuesta en el Hogar Rural de Piedralaves hasta el 27 de abril.

Además, en el Museo de Segovia continúan las exposiciones 'Tras las huellas de los neandertales' y la muestra 'Daniel Zuloaga y sus colecciones de cerámica histórica', en su extensión en el Museo Zuloaga, mientras el Palacio Quintanar renueva su programación, a partir del 24 de abril, con la exposición colectiva 'La Palabra Expandida' comisariada por Margarita Aizpuru en un proyecto que explora, a través de 12 artistas, la relación entre palabra e imagen mediante obras que combinan artes visuales, texto y performance.

CICLOS DE CINE Y TEATRO

Para los aficionados al cine la Filmoteca de Castilla y León, en Salamaca, ofrece diferentes ciclos de cine, entre ellos, el ciclo 'BAFTA Shorts', previsto el 7 de abril, con una selección de los cortos ganadores de estos premios en 2025; el ciclo 'Cortometrajes de Nadia Werba', con la proyección el 14 de abril de los documentales que la cineasta francesa filmó en España entre 1965 y 1967, y el ciclo 'La Filmoteca en Béjar' con el estreno, el 10 de abril, de la restauración de la película 'Béjar en fiestas' (1929), de Leopoldo Alonso.

La agenda de teatro y artes escénicas se renueva en el ciclo 'Teatro en el Delibes. VI Comunidad a escena' que ofrece el Centro Cultural Miguel Delibes, con el espectáculo 'Paralelo 38', de la compañía Los Absurdos Teatro, previsto el 11 de abril y precedido de la representación de MicroEscena 'The Tramp' a cargo Jesús Puebla Mimo.

Asimismo, la obra 'Ostrogodia. El buen marido', de la compañía Es.Arte, Arteteatro, Teatro del Cuervo y Territorio Violeta, está programada el sábado 25 de abril, mes en el que, además, la Red de Teatros y de Circuitos Escénicos ha programado más de 130 espectáculos en toda la Comunidad.