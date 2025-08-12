La Junta ofrece gratis el Carné Joven Europeo y regala experiencias por el Día de la Juventud

SORIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ofrece gratis este martes y miércoles, 12 y 13 de agosto, respectivamente, el Carné Joven Europeo durante un año y regala experiencias a los 100 primeros que lo tramiten, todo ello con motivo de la celebración del Día Internacional de la Juventud en esta jornada.

Así lo ha manifestado la directora general del Instituto de la Juventud de Castilla y León, Estela López, durante la visita al parque de aventuras 'El Amogable', ubicado en la localidad de Navaleno (Soria), donde está teniendo lugar un campamento para menores de entre once y treces años organizado por la entidad Ymca.

'El Amogable' es un parque de cuerdas adaptado a personas con movilidad reducida que pertenece a la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, en el que se está desarrollando este campamento privado.

De hecho, el de la Comunidad es un territorio muy cotizado para realizar actividades multiaventura que van más allá de las iniciativas públicas, de manera que entre junio y lo que va de agosto, han tenido lugar 3.252 campamentos privados con 222.098 participantes, según ha subrayado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

En este contexto, la directora general ha anunciado la gratuidad del Carné Joven Europeo durante un año para aquellos que lo soliciten entre hoy y mañana, de 9.00 a 14.00 horas, en las secciones de Juventud en cada provincia.

Además, los 100 primeros van a tener una recompensa, ya que recibirán una experiencia gratuita, como una estancia en albergues juveniles, actividades multiaventura, entrada para escape rooms, monólogos, actividad en kayak, teatro, rocódromo, etcétera.

Junto a esto, López ha lanzado la campaña multimedia 'Yo elijo Castilla y León', mediante la que se da voz a jóvenes de distintos sectores y sensibilidades de la Comunidad que ponen rostro a diferentes acciones implementadas por la Junta en el ámbito de Juventud. Se trata de una campaña en formato vídeo que se distribuirá por las redes sociales de la Junta.