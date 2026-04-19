La Junta otorga ayudas por valor de 170.000 euros a 340 ampas, federaciones y confederaciones de CyL

Archivo - Niños entrando a un colegio junto a sus padres. - JCYL - Archivo

VALLADOLID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) recogerá en los próximos días dos resoluciones de la Consejería de Educación por las que se otorga ayudas económicas, por valor de 170.000 euros, a 340 Asociaciones de Padres y Madres (Ampas) de la Comunidad, federaciones y confederaciones.

En estas convocatorias que corresponden al curso 2025-2026, en el caso de las Ampas se han concedido un total de 330 subvenciones, un 3,45 por ciento más que en el pasado curso, con un presupuesto total de 120.000 euros.

En esta convocatoria, la cuantía máxima de la subvención se mantiene en 1.000 euros para cada beneficiario y, en concreto, el 41 por ciento de las ayudas las recibirán las asociaciones ubicadas en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Por su parte, a las federaciones y las confederaciones se les han concedido doce subvenciones, con un crédito destinado de 50.000 euros y una cuantía individualizada por beneficiario de 7.500 euros para confederaciones y 5.000 para federaciones, según ha precisado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Las actividades financiadas, según la convocatoria, incluyen acciones de conciliación; iniciativas para fomentar la participación familiar en la educación; programas formativos para progenitores; proyectos de sensibilización y actuaciones relacionadas con la convivencia, la coeducación o la reducción del abandono escolar; actividades que refuercen programas promovidos por la Consejería de Educación; y, por último, aquellas destinadas a fortalecer a las federaciones y confederaciones de madres y padres, mejorando su funcionamiento y la información a sus miembros.