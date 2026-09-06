La Junta pide al Miteco que "concrete" su apoyo a la restauración tras el incendio de Burgohondo (Ávila)

Archivo - Vista una semana después de que llegara el fuego, a 1 de agosto de 2026, en La Adrada, Castilla y León (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

ÁVILA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que "concrete" cuál será su participación en las actuaciones de restauración en los valles del Tiétar y el Alberche tras el incendio originado en Burgohondo, Ávila, ya que la situación requiere "un apoyo urgente y contundente, así como medidas a medio plazo".

La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, se ha dirigido por segunda vez a la ministra Sara Aagesen por carta para reclamar este apoyo, previsto en la Ley nacional de Montes, tras no obtener respuesta a la primera misiva del pasado 29 de julio, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

La Junta ha advertido de que en distintas manifestaciones públicas, la ministra ha comprometido de forma genérica la participación del Estado en la financiación del 50 por ciento de los costes de restauración de los territorios afectos por los incendios forestales "sin que, hasta la fecha, se haya definido ese apoyo".

En este sentido, González Corral ha recordado en su carta que la Junta de Castilla y León ya ha aprobado más de siete millones de euros de fondos autónomos para las labores de emergencia, a los que se sumarán nuevos encargos, y que los equipos de la Administración llevan tiempo trabajando sobre el terreno "ya que la situación demanda una acción inmediata".

La consejera ha explicado que la respuesta debería de ser "de todas las administraciones", no solo por lo previsto en la Ley, también "por la afección a otras cuestiones competencia de ese Ministerio como el dominio público hidráulico, las reservas naturales fluviales y en general al régimen hidrológico".

"La colaboración entre Administraciones, que todos hemos defendido y practicado durante estos meses", ha defendido González Corral, "debe prolongarse también en la respuesta institucional posterior a la emergencia".

Por todo ello, la consejera ha manifestado finalmente su deseo de que "a la mayor brevedad" se pueda "concretar" el apoyo expresado por el Ministerio que dirige Sara Aagesen.