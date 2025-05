La Junta pide trabajar unidos para revertir la decisión de Azucarera y el PSOE la acusa de actuar "tarde y mal"

VALLADOLID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha abogado por trabajar "unidos" el Gobierno autonómico y el central y sus respectivos partidos para revertir la situación por la que atraviesa Azucarera, mientras el PSOE ha acusado al Ejecutivo de actuar "tarde y mal" y optar "por la pasividad y la inacción, demostrando tener una falta total de implicación" con los trabajadores de Azucarera, los cuales ha afirmado que se sienten "abandonados" por su gobierno.

Así se han expresado la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, y la procuradora socialista Virginia Jiménez, quien ha preguntado en las Cortes a la Junta por las gestiones que ha realizado en relación a Azucarera, que precisamente este martes ha anunciado 193 despidos en la Comunidad, donde la empresa cerrará la planta de La Bañeza, en la provincia de León, para centrar toda la molturación de remolacha en la fábrica de Toro (Zamora), mientras que la de Miranda de Ebro (Burgos) se quedará como refinería de azúcar en el norte.

En este marco, la consejera, quien ha trasladado el apoyo y solidaridad de la Junta con los trabajadores de la empresa azucarera presentes en el Pleno, ha asegurado que no les dejarán "solos" y ha afirmado que han defendido hasta ahora hasta los agricultores, la actividad industrial y a los trabajadores, algo que seguirán haciendo.

"Y nos ha tocado hacerlo desde la preocupación, la preocupación por los mercados internacionales, por la noticia, el anuncio que ha efectuado esta mañana Azucarera y por los ataques del gobierno de Sánchez al azúcar en los últimos años", ha aseverado García, quien ha explicado que, de forma "coordinada", las consejerías de Agricultura e Industria han estado en contacto con la empresa y con los trabajadores.

A este respecto, ha afirmado que se han mantenido reuniones con los comités de empresa en las provincias afectadas y también han estado en contacto con el Comité Intercentros.

Además, las dos consejeras se han reunido este martes con Azucarera, con la empresa, y han mostrado su rechazo al cese de la actividad industrial de La Bañeza y a los expedientes de regulación anunciados, al tiempo que han instado a la empresa a "reconsiderar" la decisión y a presentar una opción "alternativa".

Pero además de apelar a la responsabilidad social y empresarial de Azucarera, también ha pedido que el Gobierno de España se implique y ha apelado a la responsabilidad que, ha criticado, podría haber aplicado el PSOE cuando el Ejecutivo "atacó al sector azucarero" porque considera que los "ataques" y "frivolidades" del PSOE tienen "consecuencias".

DEFENSA DEL SECTOR

Asimismo, la consejera de Industria ha expresado su sorpresa por que el PSOE, "a estas alturas", vaya a "defender" al sector azucarero en Castilla y León y además se erijan en representantes de los trabajadores ustedes.

"Aunque me sorprenda, sean bienvenidos porque después de lo que ha despreciado el Partido Socialista la agricultura y al sector azucarero en Castilla y León", ha apuntado la consejera, que ha recordado que el Gobierno central subió el IVA del 10 al 21 por ciento a los productos azucarados y "atacó" con campañas específicas. "Hijos del azúcar, el azúcar mata. Esas son campañas del gobierno de Sánchez al azúcar", ha dicho García, quien ha agregado que esa situación "pesa también", al igual que la situación de los mercados internacionales.

Leticia García ha insistido en que la empresa tiene la voluntad de acometer esta reestructuración fabril que no comparten y ha reiterado que los "ataques" de los socialistas al azúcar no ayuden en absoluto y les ha acusado de no pensar en las familias que viven de esos cultivos cuando "promueven su desaparición".

Además, la consejera ha recordado que la Junta siempre ha apoyado al sector y ha trabajado por la permanencia del complejo agroindustrial, de forma que cuando en España "se han ido cerrando azucareras, el grueso de la azucarera se ha mantenido en Castilla y León, precisamente, y eso se debe al esfuerzo de esta Comunidad".

Leticia García ha criticado que el PSOE mantenga su "modus operandi" al atacar a autónomos y culpar a la Junta, suprimir trenes y manifestarse luego contra su supresión o atacar al sector del azúcar y acudir hoy a defenderlo.

"Aún así, bienvenidos hoy a la defensa de la industria azucarera. Mientras seguimos trabajando por revertir esta decisión, háganse mirar su culpa en este problema de azucarera y bienvenidos a esta ayuda", ha añadido la consejera, quien ha concluido que pueden "unirse" todos si le parece bien al PSOE y al Gobierno de España para ver si consiguen "revertir esta situación de Azucarera".

TRABAJADORES "ABANDONADOS"

Por su parte, Virginia Jiménez, tras mostrar el "apoyo y solidaridad" a los trabajadores de la empresa, ha criticado que la Junta no haya hecho gestión alguna y como "resultado" se haya anunciado el cierre de la planta de La Bañeza y cerca de 200 despidos, a los que se sumarán los puestos de trabajo indirectos.

"Lo que es indecente y lo que es una vergüenza es que el presidente Mañueco, después de la noticia, se quiera reunir con los representantes de los trabajadores de La Bañeza", ha asegurado la procuradora socialista, quien ha agregado que el presidente de la Junta "ha tenido días y no ha dado la cara".

Además, ha afirmado que los trabajadores de Azucarera "hoy se sienten abandonados por su gobierno" y ha censurado que lo que hayan hecho es "desentenderse" de un problema que amenaza a más de 600 empleos directos y al futuro de una industria estratégica en el medio rural.

Jiménez ha criticado que, a pesar de que el anuncio del ERE por parte de la multinacional propietaria de Azucarera se produjera hace días para todas las plantas de España, incluidas las de Castilla y León, se esperara hasta este martes para mantener la reunión con el Comité de Empresa de Toro.

La procuradora ha considera que "gravísimo" este asunto porque se habla "de territorio, de empleo y de futuro", con más de 400 puestos fijos, 145 fijos discontinuos y "decenas" de eventuales en el medio rural, mientras que ha afeado que la Junta lo más "inmediato" que hizo fue enviar una carta a la multinacional para pedir explicaciones.

"Reaccionaron tarde y mal, prefiriendo optar por la pasividad y la inacción, demostrando tener una falta total de implicación", ha añadido la socialista, quien ha criticado que el pasado 15 de mayo, el día de San Isidro Labrador, se celebrara en La Bañeza una reunión institucional "clave" para defender al sector mientras la consejera de Agricultura, María González Corral, en lugar de estar allí, igual que la propia Leticia García, estuviera en una romería en la provincia de Ávila, celebrando el patrón de los agricultores.

"Así no se defiende a la agricultura, así no se defiende a los trabajadores. En esa reunión se habló de la posibilidad de este ERE. Hay que estar enfrente de los trabajadores y no detrás de ningún santo", ha aseverado Jiménez, quien ha afirmado que "eso no es gestionar" y su "obligación" era "actuar en tiempo, intervenir, liderar".

Finalmente, ha rechazado que la consejera critique al Gobierno de España por las campañas contra el azúcar y ha recordado al respecto que se importa más de un millón y medio de toneladas al año. "Lo que hace falta es menos excusas y más compromiso", ha añadido.