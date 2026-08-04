La Junta pone en marcha la ambulancia de emergencias sanitarias en la zona básica de Ólvega (Soria)

SORIA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Emergencias Sanitarias de la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha un nuevo dispositivo asistencial de atención a las urgencias en la provincia de Soria.

Se trata de una ambulancia de soporte vital básico (SVB) que dará cobertura a la Zona Básica de Salud de Ólvega y a las más de 4.200 tarjetas sanitarias que tiene asignadas.

La delegada territorial, Yolanda de Gregorio, ha visitado esta mañana el Centro de Salud de Ólvega, donde tiene su base la nueva ambulancia de soporte vital básico.

Durante la visita, ha podido conocer las características y el funcionamiento de este nuevo recurso asistencial, que permitirá reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones de urgencia y emergencia sanitaria en la comarca.

En el recorrido ha estado acompañada por la alcaldesa de la localidad, Elia Jiménez; la directora médica del Complejo Asistencial Universitario de Soria, Marta León; el director médico de Atención Primaria, José Martínez; y la jefa de la Unidad de Coordinación de Enfermería de Atención Primaria, Mónica Álvarez.

También ha estado presente el presidente de la Diputación Provincial de Soria, Benito Serrano.

La Zona Básica de Salud de Ólvega es la cuarta zona rural de la provincia de Soria con mayor número de tarjetas sanitarias asignadas, junto con la de San Esteban de Gormaz y está integrada por diez municipios y once localidades.

El municipio de Ólvega concentra el 88 por ciento de las tarjetas sanitarias de la zona.

Durante el pasado año, esta zona básica de salud generó un total de 392 llamadas al Centro Coordinador de Urgencias de Sacyl (CCU), con una media diaria de 1,1 avisos, lo que se tradujo en la atención de 391 pacientes.

La distribución geográfica de los recursos de Emergencias Sanitarias tiene como objetivo garantizar la máxima cobertura posible en el menor tiempo de respuesta.

No obstante, ninguno de estos recursos tiene limitada su movilidad a una zona geográfica o sanitaria concreta, por lo que pueden ser activados para atender incidencias en cualquier punto de la Comunidad cuando las necesidades asistenciales así lo requieran.

En la actualidad, el dispositivo de Emergencias Sanitarias de Sacyl en la provincia de Soria está integrado por quince unidades asistenciales destinadas prioritariamente al transporte sanitario primario, es decir, a la atención de urgencias y emergencias en el medio extrahospitalario.

Este dispositivo cuenta con una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) ubicada en la capital soriana, un helicóptero sanitario (HEMS) con base en el aeródromo de Garray y trece unidades de soporte vital básico (USVB) operativas las 24 horas del día, distribuidas en las localidades de Soria (dos unidades), Ágreda, Almazán, Arcos de Jalón, Berlanga de Duero, El Burgo de Osma, Covaleda, Gómara, Ólvega, San Esteban de Gormaz, San Leonardo de Yagüe y San Pedro Manrique.

A estos recursos se suman dos unidades asistenciales de soporte vital avanzado destinadas al transporte sanitario secundario, que prestan atención a pacientes que requieren medidas de soporte vital avanzado durante traslados interhospitalarios.