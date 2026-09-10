La Junta prevé presentar el "próximo mes" su proyecto de Presupuestos con más fondos para Agricultura

VALLADOLID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha avanzado que el Gobierno autonómico prevé presentar el próximo mes el proyecto de Presupuestos de la Comunidad, que incorporará un incremento "importante" de los fondos destinados a la Consejería de Agricultura para abordar las necesidades y desafíos del sector.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta ha asegurado que existe una "interlocución muy buena" entre la Administración autonómica y las organizaciones profesionales agrarias, al tiempo que ha confirmado que el Ejecutivo autonómico trabaja para cumplir los compromisos planteados por el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino.

En concreto, ha explicado que la Junta utilizará los fondos europeos que estén disponibles para apoyar al sector de los cereales, dentro de las posibilidades que permite la normativa comunitaria.

A este respecto, ha explicado que la Unión Europea pone a disposición de Castilla y León diez millones de euros, una cantidad que la Administración autonómica prevé complementar con otros 20 millones de euros de fondos propios, de manera que la aportación conjunta alcance los 30 millones de euros.

El consejero ha precisado que esta aportación autonómica supone duplicar la cantidad procedente de Europa, por lo que el volumen total de recursos destinados a esta finalidad será el triple de los fondos comunitarios inicialmente disponibles.

Además, ha dejado abierta la posibilidad de complementar estas cantidades con recursos adicionales una vez que el proyecto presupuestario se presente ante el Parlamento autonómico.

Carriedo ha señalado que la Consejería de Agricultura estará entre las áreas de la Junta que registren un "mayor crecimiento económico" el próximo año, lo que, según ha explicado, permitirá abordar algunas de las necesidades que plantea actualmente el sector agrario de Castilla y León.

En este sentido, ha incidido en que las dificultades del campo no se limitan al sector cerealista y ha apuntado que existen "otras cuestiones" vinculadas a actividades relacionadas con esta producción.

Por ello, ha defendido que la Administración autonómica pretende mantener el "esfuerzo y atención" para apoyar a un sector productivo que considera relevante para la Comunidad.

AYUDAS Y FISCALIDAD DEL COMBUSTIBLE.

El responsable autonómico de Economía y Hacienda también ha puesto como ejemplo de apoyo al campo la reducción del impuesto sobre hidrocarburos.

Según ha explicado, la Junta ha aportado el doble de fondos que el Gobierno en esta medida, de modo que aproximadamente las dos terceras partes de la reducción del coste corresponden a la aportación autonómica.

En cuanto a las ayudas vinculadas a los fondos europeos, ha recordado que la información sobre las cuantías y los plazos fue trasladada por el consejero de Agricultura en la reunión del Consejo Regional Agrario celebrada el pasado viernes, donde se analizaron las necesidades del sector y se pusieron sobre la mesa los recursos y los plazos para hacerlos llegar a los agricultores.

Carriedo ha asegurado que la Consejería de Agricultura está "en condiciones de avanzar" para cumplir el objetivo planteado ante las organizaciones agrarias y ha insistido en que las cantidades anunciadas y los plazos forman parte del trabajo que está desarrollando el departamento autonómico para concretar estas ayudas.