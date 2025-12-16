La Junta prevé que la red de calor esté concluida en Parquesol en junio de 2026 y sume ya 10.000 viviendas conectadas

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones (d), y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (i), en su visita a la central de generación de la red de calor. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, han señalado este martes que la previsión de los trabajos de la Red de Calor Sostenible Oeste es que la primera fase de Parquesol esté en funcionamiento en enero y que la segunda lo haga en junio de 2026.

Suárez-Quiñones y Carnero han inaugurado este martes la central de generación de la Red, levantada en terrenos cedidos por el Ayuntamiento vallisoletano, en las cercanías del recinto ferial y han entregado placas a las comunidades de vecinos que ya se han adherido al sistema.

El sistema se extiende por los barrios de Villa del Prado, Parquesol y la zona suroeste de Huerta del Rey, y permitirá suministrar energía térmica renovable para calefacción y agua caliente sanitaria a un total de 10.200 viviendas y 67 edificios terciarios.

El consejero ha destacado que la central se une a la red existente, así como a las primeras actuaciones ejecutadas en la zona de Huerta del Rey, donde ya se creó una estación de generación, para "generar sinergias entre ambas".

El siguiente paso, ha precisado el consejero, se dará cuando esté en funcionamiento "en su totalidad" la red de calor por toda la zona oeste. La actuación en el barrio de Parquesol, han señalado fuentes de la Consejería y del Ayuntamiento, está "muy avanzada" y una primera fase de la red entrará en servicio el próximo mes, mientras que se completará el despliegue en la zona de Parquesol, previsiblemente, en junio de 2026.

El próximo año, han añadido, se continuará con la ampliación de la red a zonas de Villa de Prado, donde ya se instalaron canalizaciones hace unos años, y en parte de Huerta del Rey.

Hasta la fecha, han formalizado su adhesión al sistema 3.334 viviendas y 35 edificios terciarios, muchos de los cuales ya reciben suministro de energía térmica renovable --unas 2.000 según ha señalado el alcalde de la ciudad--.

Gracias a esta infraestructura se podrán apagar más de 400 calderas y chimeneas alimentadas por combustibles fósiles, con el consiguiente beneficio ambiental y "una significativa reducción de emisiones contaminantes".

La previsión de Junta y Ayuntamiento es llevar la red de calor a toda la ciudad, para como ha recalcado Suárez-Quiñones generar "un sello de modernidad y sostenibilidad para Valladolid" ya que cuando termine de completarse la red global en la ciudad tenga un "puesto de honor en las ciudades europeas medioambientalmente sostenibles".

Tanto el consejero como Jesús Julio Carnero han pedido disculpas a los vecinos que durante estos meses sufren las complicaciones por las obras de instalación del entramado de tuberías, un trastorno que recuerdan que será "transitorio y provisional" pero que, como ha subrayado el regidor "todo tiene un beneficio final que empezamos ya a vislumbrar".

AHORRO EN EL FUTURO

En este sentido, Suárez-Quiñones, ha destacado que la disponibilidad de la conexión a la red de calor en una comunidad supondrá un "importante ahorro" tanto en el consumo ahora como en evitar "el golpe" que supondrán las tasas que se prevé que se instauren por utilizar sistemas de generación de calefacción con CO2.

La "intención" del consejero y el alcalde es que se complete la red con estaciones de generación en las zonas sur, este y norte de Valladolid, de las cuales se prevé que la próxima en abordar será la de la zona este, donde Suárez-Quiñones y Carnero han apuntado que ya se estudian "ubicaciones" y se preparan proyectos.

FONDOS EUROPEOS

La inversión total de la Red de Calor Valladolid Oeste asciende a 35,5 millones de euros y cuenta con cofinanciación de fondos europeos FEDER correspondientes al periodo 2021-2027, lo que refuerza el carácter estratégico del proyecto y su alineación con los objetivos europeos de descarbonización y eficiencia energética.

La infraestructura se articula en tres grandes elementos. El primero es la central de generación de energía térmica renovable, ubicada junto al punto limpio municipal y diseñada como una edificación funcional de aproximadamente 3.600 metros cuadrados.

La central está dimensionada para albergar hasta cuatro calderas de biomasa, con una potencia total instalada de 48.800 kilovatios (kW).

En esta primera fase ya se encuentran en funcionamiento dos calderas con una potencia conjunta de 31.000 kW, capaces de generar anualmente alrededor de 62 millones de kWh de energía renovable mediante el consumo de unas 27.000 toneladas de biomasa, lo que permitirá evitar la emisión de aproximadamente 13.660 toneladas de CO2 al año.

La central incorpora avanzados sistemas de tratamiento de emisiones, una instalación solar fotovoltaica para autoconsumo y un sistema de almacenamiento de energía térmica de 6.000 metros cúbicos, que posibilita acumular calor en horas de menor demanda para su uso en los periodos de mayor consumo.

28,6 KILÓMETROS DE CANALIZACIONES

El segundo elemento es la red de canalizaciones de distribución de calor, con una longitud total de 28,6 kilómetros. Desde la central parten dos ramales principales: uno hacia el barrio de Parquesol y otro hacia Villa del Prado y Huerta del Rey.

Las canalizaciones, enterradas y ejecutadas con tuberías de acero preaislado, están dotadas de un sistema de detección de fugas y permiten un transporte eficiente del calor urbano.

Además, la red Valladolid Oeste se encuentra interconectada con la red existente en la zona noreste de Huerta del Rey, mejorando la seguridad y fiabilidad del suministro.

El tercer componente lo constituyen las subestaciones de intercambio térmico, instaladas en cada edificio conectado. Estas subestaciones, ubicadas en las antiguas salas de calderas, permiten transferir la energía térmica desde la red urbana a las instalaciones interiores de los edificios de forma eficiente y segura.

La Red de Calor Valladolid Oeste se enmarca en el programa de impulso a las redes de calor con biomasa que la Junta de Castilla y León desarrolla desde hace más de una década a través de Somacyl.

Actualmente, la Comunidad cuenta con 19 redes de calor en funcionamiento, que suman 99 MW de potencia renovable instalada y 91 kilómetros de tuberías, con una inversión global de 85 millones de euros. De cara a los próximos años, la Junta prevé nuevas inversiones por valor de 135 millones de euros para seguir ampliando estas infraestructuras y avanzar hacia un modelo energético sostenible, eficiente y basado en recursos renovables propios.