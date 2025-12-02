Junta y Proconsi impulsan un centro virtual para divulgar los orígenes del español y digitalizar fondos

Mar Sancho y Tomás Castro durante la firma del acuerdo. - JCYL

BURGOS 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Acción Cultural y presidenta del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua (Ilcyl), Mar Sancho, y el presidente de la Fundación Proconsi, Tomás Castro, han firmado este martes un convenio de colaboración para el desarrollo del Centro Virtual de Orígenes del Español.

Este espacio abarcará la "digitalización de fondos", un portal divulgativo y la producción de recursos educativos y multimedia, así como el desarrollo de herramientas tecnológicas avanzadas.

Mar Sancho ha destacado que esta alianza entre el ámbito cultural y tecnológico traslada al ámbito de la lengua española el propósito de la Junta de "favorecer" a través de las nuevas tecnologías la investigación, la conservación y "la divulgación" del patrimonio cultural".

También ha reseñado que este proyecto es un ejemplo de "innovación en el ámbito cultural".

Por su parte, Tomás Castro ha destacado que este centro virtual se convertirá en una referencia dentro de las redes de patrimonio digital y en un espacio capaz de inspirar a investigadores, docentes, estudiantes y amantes de la lengua. E

Asimismo, considera este proyecto como una "oportunidad" para seguir fortaleciendo la relación entre cultura y tecnología, y para demostrar que la colaboración público-privada es una "vía eficaz" para generar conocimiento, innovación y desarrollo en nuestro territorio.

El Centro Virtual de Orígenes del Español es un proyecto estratégico que reforzará la proyección cultural, educativa y científica a la par que permitirá poner en valor el patrimonio documental y lingüístico que singulariza a Castilla y León como territorio fundamental en la génesis de un idioma que hoy hablan más de seiscientos millones de personas.

Concebido como una plataforma educativa, científica y cultural, el centro se orientará a "la digitalización, conservación y difusión de fondos documentales" esenciales, además de favorecer la proyección internacional de los orígenes del castellano mediante el uso de tecnologías innovadoras.

Junto a ello, en el ámbito de la innovación tecnológica, se procederá a la integración del Centro Virtual de Orígenes del Español en redes internacionales de patrimonio digital, se desarrollarán herramientas avanzadas, como sistemas de reconocimiento paleográfico, un sistema de elaboración de índices de palabras y un traductor histórico, implantándose además certificaciones formativas que fortalecerán la proyección académica de la iniciativa.