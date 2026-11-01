La Junta programa 490 actividades culturales para noviembre, con nuevas exposiciones y propuestas musicales

Archivo - Una exposición en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha programado 490 actividades y turísticas para el mes de noviembre en la red de centros de la Comunidad y otros espacios, con nuevas exposiciones, propuestas musicales y celebraciones destacadas como Intur.

La programación incluye 46 exposiciones temporales; 31 visitas guiadas; 79 charlas y conferencias, cursos y encuentros; 44 actividades musicales y conciertos; 157 espectáculos de teatro y artes escénicas; 21 ciclos de cine y 105 cursos, talleres, actividades didácticas y familiares, y siete actividades que se podrán disfrutar de forma online.

Entre las principales citas del mes destaca la exposición 'Spazio Libero', del artista Michelangelo Pistoletto, que acoge el MUSAC de León; la muestra 'Vacío y plenitud. Decir en el espacio', de Robert Chartam, en el Palacio Quintanar; 'Esencial, alma y oficio', en el Museo Etnográfico de Castilla y León, y 'Mineras: femenino plural', una muestra fotográfica que se exhibe en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León.

En el Museo de la Evolución Humana, en Burgos, continúan las exposiciones 'Sueños rotos. La niñez en la Sima de los Huesos' y 'Homo antecessor. El descubrimiento de una especie'.

Asimismo, el Archivo Histórico Provincial de Ávila acoge la exposición 'Diálogos con Santayana. Bajo el cielo de Ávila' dedicada al filósofo, ensayista, poeta y novelista Jorge Santayana (1863-1952) que pasó su infancia en Ávila y desarrolló su desarrolló su carrera intelectual en Estados Unidos y Europa.

En el Museo de Palencia, por otra parte, se mantiene la exposición 'Terra Ignota', de la artista Marina Núñez, que crea dos singulares obras inspiradas en la mitología griega, mientras en el Archivo Histórico Provincial de Soria se puede visitar la muestra 'Anverso, reverso, verso', con una colección de fotografías y postales.

Asimismo, en el Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid, se podrá visitar 'El bueno, el feo y el malo. 60 años' hasta el 10 de noviembre, cuando dará paso a la nueva muestra 'Art on the road', una exposición itinerante que reunirá obras de los finalistas y ganadores de las áreas de pintura, otras modalidades de artes plásticas y visuales y diseños de moda y joyería/bisutería de la convocatoria Programa de Arte Joven de Castilla y León.

MÚSICA

La música tendrá también un papel protagonista en citas como el XIII Jazz Palencia Festival 2026 que celebrará sus principales conciertos del 7 al 21 de noviembre, con una programación que reunirá a destacados artistas del panorama jazzístico nacional e internacional e incluirá actividades complementarias en distintos espacios de la ciudad y municipios de la provincia.

Igualmente, la 35 Semana Internacional de la Música de Medina del Campo contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León el 26 de noviembre, con la intervención de Luis M. Suarez, como director y concertino.

Además, la OSCyL ofrecerá en noviembre dos de sus conciertos de abono de la Temporada 2026/27, con la participación de los directores Andrey Boreyko y su titular Thierry Fischer, junto a la violinista Carolin Widmann.

Dentro del Ciclo de Recitales y Música de Cámara del Centro Cultural Miguel Delibes, el pianista Javier Perianes ofrecerá un recital homenaje a Manuel de Falla en el 150 aniversario de su nacimiento.

Además, una de las orquestas jóvenes más prestigiosas del planeta, la Gustav Mahler Jugendorchester ofrecerá dos conciertos en Soria y en Valladolid, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Estos tendrá lugar el 11 de noviembre en el palacio de la Audiencia, dentro de la programación del Otoño Musical Soriano-Festival Internacional de Música de Castilla y León, y el 13 de noviembre en el Centro Cultural Miguel Delibes. Ambos conciertos estarán dirigidos por Cristian Macelaru y contarán con la participación de la chelista Julia Hagen.

PROPUESTAS CULTURALES Y TURÍSTICAS

En noviembre destacan otras propuestas de especial interés, como la conmemoración de La Escuela de Salamanca en su V Centenario, que acogerá la Biblioteca Pública de Salamanca junto a una ponencia en el Teatro Liceo, organizada por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, y el ciclo de conferencias 'Aristocracia, oligarquía y élites en el valle del Duero. De la Protohistoria a la Alta Edad Media', promovido por el Museo de Segovia.

También en este mes se desarrollará la presentación de las obras ganadoras del I Certamen Valpuesta para los Jóvenes Escritores de Castilla y León en las categorías de Narrativa y Poesía, que tendrá lugar en el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.

Además, la cultura y el turismo volverán a encontrarse en Intur 2026, la Feria Internacional de Turismo de Interior, que se celebrará del 12 al 15 de noviembre en la Feria de Valladolid.

Junto a ella, las 'III Jornadas Cruzando La Raya. Sabores de la Frontera' llegaránn a distintos municipios situados a ambos lados de la frontera hispano-portuguesa, del 30 de octubre al 8 de diciembre,

El programa está compuesto por unas jornadas gastronómicas, la exposición etnográfica 'Ritos y rituales de invierno en La Raya' en la sala de Exposiciones 'El Torreón de Sobradillo' de la Casa del Parque Natural de Arribes del Duero, en Sobradillo (Salamanca); diferentes rutas en moto del 5 al 8 de noviembre; una mesa redonda en el Museu do Sabugal de la región Centro de Portugal el 13 de noviembre y un concierto de un Quinteto de la OSCyL en el Convento de Santa Maria de Aguiar, en Figueira de Castelo Rodrigo, el 28 de noviembre, para cerrar las actividades de una atractiva propuesta que combina gastronomía, patrimonio, cultura y experiencias turísticas.