La Junta programa 520 actividades culturales en febrero en su red de centros

La red de centros culturales de Castilla y León presenta la programación cultural para el mes de febrero con 520 actividades repartidas por las nueve provincias, entre los museos autonómicos y provinciales, bibliotecas y archivos de Castilla y León, Palacio Quintanar, Filmoteca y otros centros de referencia, así como la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

La programación incluye 57 exposiciones temporales; 33 visitas guiadas; 45 charlas y conferencias, cursos y encuentros; 41 actividades musicales y conciertos; 123 espectáculos de teatro y artes escénicas; 20 ciclos de cine; 29 actividades de animación a la lectura y presentaciones literarias y 164 cursos, talleres, actividades didácticas y familiares. Además, se suman ocho actividades que se podrán disfrutar de forma 'online'.

NOVEDADES EXPOSITIVAS

Entre las novedades expositivas destaca una nueva lectura de la Colección MUSAC con la muestra '¿No hay nada como el hogar?', que ha programado el museo a partir del 28 de febrero.

En ella se analiza la evolución del concepto de hogar en un momento en el que la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales en España.

La fotografía adquiere protagonismo en la muestra 'Mascaradas Ibéricas: Ritual e Identidad', del fotógrafo Miguel Ángel Cruz Sánchez, en el Museo de Ávila, que se podrá visitar a partir del 11 de febrero; y en la exposición 'Geometría Secreta. Paisajes de Castilla y León a vista de dron', que presenta el fotoperiodista David Arranz, en el Centro Cultural Miguel Delibes, con apertura al público el 6 de febrero.

Palacio Quintanar, en Segovia, propone dos nuevos proyectos expositivos: la exposición 'Mujer, montaña, calavera, rosa' de la artista Ángela Nordenstedt, prevista a partir del 6 de febrero y que reúne dibujo, pintura, obra tridimensional y vídeo, y la exposición '(des)HABITAR', de la artista visual Olimpia Velasco, cuyo trabajo reflexiona sobre el habitar, la vivienda y la especulación urbanística.

En este recorrido también destaca la exposición 'Donde el pasado habita: arqueología de Cabezón de Pisuerga en el Museo de Valladolid', la muestra etnográfica 'Cepeda, inmaterial y tangible', en el Archivo Histórico Provincial de Salamanca y la exposición 'Homenaje a Ramón Margareto' que presenta la Biblioteca Pública de Palencia.

Continúa la exposición 'Yoko Ono. Insound and Instructure', que se puede visitar en el MUSAC hasta el 17 de mayo de 2026 y serán los últimos días para contemplar las muestras 'Así como suceden las cosas, también nada sucede. Colección MUSAC' y 'Yasumasa Morimura. Autorretratos a través de la Historia del Arte', que permanecerán expuestas hasta el día 8 de febrero.

Igualmente, y hasta el 22 de febrero, se podrá visitar la muestra 'Real Fábrica de Tapices. Obra moderna y contemporánea', en el Museo de la Evolución Humana, en Burgos.

COMPETICIONES ACADÉMICAS Y CONFERENCIAS

El Museo de la Evolución Humana acoge la fase final de la cuarta edición del concurso 'Los Pequeños Gigantes de la Lectura' y la fase territorial de la 'XVII Olimpiada Española de Geología'.

También ha programado distintos ciclos de conferencias en torno a la ciencia, el valor del patrimonio, la historia y la restauración de tapices con la participación de prestigiosos investigadores y expertos en las diferentes campos y disciplinas.

Bajo el título 'Ciencia y Ficción: Dos caras, una realidad', el director de cine, Juan Antonio Bayona y la primera astronauta española, Sara García Alonso, dialogarán sobre la fascinación que suscita lo que hay más allá de la estratosfera, en un encuentro que se celebrará en el Centro Cultural Miguel Delibes el 6 de febrero.

Otra iniciativa que destaca es la V edición del ciclo 'Comunidad SEMINCI' que organiza la Filmoteca de Castilla y León en colaboración con la Semana Internacional de Cine de Valladolid.

Esta quinta edición rinde homenaje al director del festival, José Luis Cienfuegos, recientemente fallecido, con la proyección en varias ciudades de Castilla y León de algunos de los títulos más destacados de la última edición del certamen.

En el ámbito de la divulgación musical las bibliotecas públicas de Segovia y Salamanca acogen las conferencias del ciclo 'Contando la música' impartidas por el director José Luis Antón, en colaboración con el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.

TEATRO Y MÚSICA

La Red de Teatros y de Circuitos escénicos han programado en febrero más de 120 representaciones de teatro y otras artes escénicas en todas las provincias de la Comunidad.

En cuanto a la programación musical destaca el recital que ofrecerá el pianista Kirill Gerstein, el 8 de febrero, dentro del Ciclo de Recitales y Música de Cámara, y los dos conciertos de la Temporada 2025-26 que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

El primero se celebrará los días 12 y 13 de febrero bajo la batuta del maestro Vasily Petrenko y con el solista de clarinete, Pablo Barragán, y el segundo, previsto los días 20 y 21 de febrero, estará dirigido por Gemma New y contará con la participación de la solista de violín, Esther Yoo.

La Orquesta también participa en las Jornadas de Música Contemporánea de la Fundación Juan de Borbón, de Segovia, en las que ofrecerá un concierto el 28 de febrero con el maestro Arturo Tamayo en el podio.

Finamente y dentro de la Temporada 2025-26, la OSCyL recibe como orquesta invitada a la Orchestra della Toscana, que estará dirigida por Diego Ceretta y contará con la participación del solista de clarinete Kevin Spagnolo.

Considerada como una de las mejores orquestas de Italia, esta formación ofrecerá dos conciertos: el primero en el Centro Cultural Miguel Delibes, el 26 de febrero, y el segundo en el CAEM de Salamanca (Fundación Salamanca Ciudad de la Cultura y Saberes) el 27 de febrero.