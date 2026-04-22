La Junta prolonga hasta el domingo la alerta por polvo africano en CyL

Archivo - Episodio de polvo sahariano en suspensión en Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha ampliado al menos hasta el domingo, 26 de abril, la alerta por altas concentraciones de partículas de polvo en el aire procedentes del norte de África que comenzó el 20 de abril y afecta a todo el territorio de Castilla y León.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha recomendado tomar medidas de precaución ante esta predicción y evitar actividades que impliquen esfuerzo físico para grupos de riesgo y personas sensibles y la quema al aire libre de restos vegetales.

Se trata de un proceso absolutamente natural sobre el que no cabe intervención humana, salvo la adopción de precauciones para minimizar la exposición a este tipo de partículas, ha señalado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Los modelos de predicción anuncian la intrusión de partículas de polvo procedentes del norte de África y que, previsiblemente, provocarán un aumento de los niveles medidos de estas sustancias en el aire en este periodo.

Esta alerta es predictiva, dado que la información está disponible a través de los modelos de la calidad del aire para partículas PM10 (partículas de tamaño inferior a 10 micras).

La predicción indica que previsiblemente puedan alcanzar valores por encima de 50 migrogramos por metro cúbico como media móvil de 24 horas, lo que determina una calidad del aire muy desfavorable.

Aunque la normativa de Calidad del Aire en España y en Europa no establece un umbral de información a la población para este contaminante, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, para intentar minimizar la afección de estas partículas, hace algunas recomendaciones.

PRECAUCIÓN SEGÚN NIVELES

En concreto, ha explicado que si los niveles no son muy elevados (hasta regular), para la población en general, aunque la calidad del aire prevista en estas horas, probablemente no les afecte, sí puede presentar un riesgo moderado para los grupos de riesgo y personas sensibles.

Así, se puede disfrutar de actividades al aire libre de manera normal. Sin embargo, se aconseja vigilar la aparición de síntomas como tos, irritación de garganta, falta de aire, fatiga excesiva o palpitaciones.

Si los niveles son más elevados (mayor que regular), las personas de los grupos de riesgo y personas sensibles por tener por ejemplo enfermedades cardiorrespiratorias o alergias graves deberán considerar reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre. Las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación y las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual.

Dado que la magnitud de la intrusión será variable dependiendo de las horas del día y en los próximos días, se recomienda que cualquier persona que vaya a realizar actividades al aire libre se informe sobre la calidad del aire en su zona a través de los recursos existentes en internet.

Además, se recomienda también evitar el desarrollo de acciones tales como la quema al aire libre de restos vegetales y en general cualquier actividad que pueda provocar la emisión de partículas con objeto de minimizar los efectos de este episodio.

Desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se hará un seguimiento de este episodio, han añadido las mismas fuentes.

Los datos de calidad del aire de la Comunidad pueden ser consultados a tiempo real en las webs habilitadas por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio (http://servicios.jcyl.es/esco/index.action), el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (https://sig.mapama.gob.es/calidad-aire/) y la Agencia Europea del Medio Ambiente (http://airindex.eea.europa.eu/) además de a través de la aplicación 'ICA Índice de calidad del aire disponible en APP Store.