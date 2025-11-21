Junta propone convocar 2.138 plazas docentes en la Oferta de Empleo Público y avanza oposiciones en Secundaria en 2026

VALLADOLID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha propuesto convocar 2.138 plazas para los cuerpos de Maestros; de Secundaria y otros cuerpos y de Catedráticos de Enseñanza Secundaria dentro de su Oferta de Empleo Público de 2025.

Así se lo ha trasladado durante la reunión de la Mesa Sectorial que se ha celebrado este viernes y en el que han estado presentes representantes de los cinco sindicatos que la componen -CSIF, STECyL-i, ANPE, UGT y CCOO-.

La Junta ha recordado, a través de un comunicado, que son el máximo permitido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

En concreto, la Dirección General de Recursos Humanos ha establecido en el borrador presentado hoy que, del total de plazas, 320 se destinarían al Cuerpo de Maestros; 818, al de Secundaria y otros cuerpos --97 plazas de Oferta de Empleó Público y 321 plazas desiertas de oposiciones de 2025; y 1.000 para el de Catedráticos de Enseñanza Secundaria.

La convocatoria para acceder al cuerpo de Catedráticos está dirigida al profesorado de Secundaria que aspire a alcanzar el máximo nivel profesional dentro de la carrera docente. Para poder acceder a una de estas plazas es necesario acreditar una antigüedad mínima de ocho años como funcionario de carrera y tener destino en la Comunidad.

En Castilla y León, la última oportunidad que tuvieron de acceder a la condición de catedráticos fue en 2019.

La propuesta de la Administración autonómica pasa por la convocatoria para 2026 es la convocatoria de oposiciones de Secundaria y otros Cuerpos, si bien no se han dado detalles ni del número de plazas que se van a convocar, ni las especialidades, por lo que los sindicatos han apremiado a la Consejería concrección porque, a su juicio, ya "van tarde".

En este sentido, las cinco organizaciones sindicales han exigido coordinación con todas las Comunidades Autónomas en las próximas convocatorias de oposiciones docentes. "Una planificación e información plurianual" de los procesos "para una adecuada preparación de opositores y opositoras". Además, reclaman la mejora de la compensación a los tribunales y evitar la repetición en la composición de los mismos.

Por otra parte, han exigido cumplir con la reducción de la temporalidad por debajo del ocho por ciento de acuerdo con la ley de reducción de temporalidad y alcanzar el cinco por ciento establecido en el Acuerdo de 19 de mayo de 2006 aún vigente.

Por último, ha insistido en el refuerzo de las plantillas con personal de Administración y Servicios en Consejería de Educación y las Direcciones Provinciales para "una adecuada preparación y desarrollo del proceso de oposición".