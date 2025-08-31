La Junta rebaja a nivel de gravedad 0 todos sus incendios y la Situación Operativa a 1

Imagen de archivo de efectivos trabajando en el incendio Fasgar, visto desde Tremor de Arriba. - Fernando Otero - Europa Press

VALLADOLID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha rebajado a nivel de Índice de Gravedad 0 a todos sus incendios, mientras que la Situación Operativa también se establece en el nivel 1.

Así lo ha señalado a las 21.15 horas a través de sus canales de comunicación. De esta forma, en estos momentos hay siete focos activos pero ya lejos del nivel de gravedad 2 en el que han estado durante muchos días.

Son los de Fasgar, La Baña, Barriedo de la Reina y Colinas del Campo de Martín Moro, en León, Cardaño de Arriba y Astudillo, en Palencia, este último originado esta tarde, y Porto, en Zamora.

Además, la Situación Operativa, la que hace referencia a la situación de toda la Comunidad, baja de dos a uno, tres semanas después de que comenzará la oleada de incendios que han calcinado más de 140.000 hectáreas, según datos de la Junta.