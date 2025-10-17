La Junta recepcionará la obra del Parque Tecnológico de Burgos el 23 de diciembre

BURGOS 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde de Burgos, Juan Manuel Manso, ha anunciado en el transcurso del Pleno ordinario del Ayuntamiento de este viernes que la Junta de Castilla y León "va a recibir" la obra del Parque Tecnológico de Burgos el 23 de diciembre.

El número dos del equipo de Gobierno ha hecho este anuncio en el debate de una proposición de Vox en la que reclamaba a la Junta "acelerar la comercialización de las parcelas del parque" e instar al Ayuntamiento a ejercer "un papel de liderazgo" en su puesta en marcha.

Manso ha afirmado que la Junta de Castilla y León está "a punto" de culminar 1,4 millones de metros cuadrados dedicados a parque tecnológico y ha precisado que es "el más grande" de toda Castilla y León, unas obras que estaba previsto terminar "en agosto de 2025", pero que se han retrasado un tanto por los problemas climatológicos "que dificultan los movimientos de tierras" y zahorras.

El concejal de Urbanismo entiende que es posible la recepción de la obra en esa fecha y confía en ello sin más retrasos. En este sentido, Manso ha responsabilizado al Ayuntamiento de Cardeñajimeno, municipio en el que se localiza el Parque, en referencia a sus "denuncias y procedimientos contenciosos". Y ha anunciado que "todavía" no han terminado, según la información que maneja Manso y la propia alcaldesa.

En una visita realizada en mayo de este año por el viceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Carlos Martín Tobalina, se avanzó que este año terminaría la obra; de hecho estaba ya al 70 por ciento finalizada tras una inversión de 23 millones de euros.

La venta de las parcelas y la construcción de naves deberá estar lista a lo largo de 2026 y para ello se requiere una "labor comercial, de impulso, de atracción" decía el viceconsejero entonces.

ENERGÍA

En la proposición de Vox, el concejal Ignacio Peña ha aludido a la "falta de energía eléctrica" que está arrastrando "muchos proyectos" industriales en la provincia de Burgos, algunos de los cuales ya no se van a afectar al parque tecnológico, sino que también afectan a las industrias que están en marcha en diferentes polígonos de la ciudad.

En este sentido, el propio Manso ha subrayado que la Junta de Castilla y León va a alegar en el periodo de información pública a Red Eléctrica Española "la ampliación de las subestaciones" de Villalbilla, Villímar y Villatoro que den servicio a los polígonos industriales de la ciudad y de la provincia.