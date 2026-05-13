La Junta reclama por carta al Ministerio de Transportes mantener las paradas ferroviarias de Zamora y Sanabria

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VALLADOLID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha pedido por carta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que mantenga las paradas ferroviarias de Zamora y Sanabria y evite nuevos recortes en la conexión con Madrid, ante la reorganización de los servicios de Renfe prevista para el próximo 20 de mayo en la línea Galicia-Madrid.

El Gobierno autonómico ha trasladado al ministro Óscar Puente que considera "inadmisible" que la recuperación del tren madrugador de Sanabria se realice "a costa de eliminar otros servicios esenciales para la provincia de Zamora".

Según la Junta, la modificación supondrá la supresión del tren con salida de Sanabria a las 14.01 horas y del servicio desde Zamora a las 14.36 horas, "lo que perjudica a los usuarios habituales por motivos laborales".

Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha mostrado su rechazo a la eliminación de la parada en Zamora del tren que conecta Vigo con la capital de España en horario de mañana. A partir del 20 de mayo, este servicio dejará de efectuar su parada intermedia en la Comunidad, lo que "reduce nuevamente las opciones de movilidad ferroviaria de Castilla y León".

Ante esta situación, la Junta ha defendido que la recuperación de servicios eliminados en 2025 "no debe implicar nuevos recortes ni pérdida de conexiones para el medio rural y las provincias del oeste. Por ello, ha solicitado al Ministerio y a Renfe que reviertan la supresión de servicios en Zamora y Sanabria".

Por otra parte, la Administración autonómica ha reclamado una revisión de la política tarifaria de los billetes comerciales al considerar que existen diferencias de precio "desproporcionadas" en relación con la distancia. El Ejecutivo ha recordado que el coste de un billete AVE desde Orense a Madrid apenas ha superado en tres euros al de Zamora, pese a que la distancia es el doble.